Face au déploiement du stationnement payant à La Rochelle, l'option des parkings-relais

Le nombre de stationnements payants va presque doubler dans le centre-ville de La Rochelle, et passer de 2.200 à plus de 4.200. Cette mesure, décidée par la mairie, vise à réduire le trafic automobile. Pour celles et ceux qui souhaiteront continuer à se garer gratuitement, il restera bientôt peu d'options : tomber sur l'une des 1.000 places gratuites restantes dans l'hyper-centre, s'éloigner vers les quartiers résidentiels, ou encore laisser sa voiture sur un parking-relais. Il en existe cinq en périphérie de La Rochelle.

Les parkings-relais offrent 640 places gratuites

Le plus récent est le parking Simone-Veil, ouvert le 3 juillet 2023 en prévision de ce "plan stationnement" municipal. Mais le plus vaste est celui des Greffières, au nord de La Rochelle. Il peut accueillir 300 véhicules, mais il affiche rarement complet. "J'ai commencé à venir il y a deux ans, j'en avais marre de ne pas réussir à me garer près de l'hôpital, se souvient Anna, secrétaire médicale. Venir ici me tranquillise, car je sais que n'aurai pas de problème pour trouver une place".

Morgane, 45 ans, aussi a renoncé à se stationner près de son travail il y a deux ans. "Je n'en pouvais plus de tourner tous les jours pendant vingt minutes dans les petites rues, explique-t-elle. Laisser ma voiture au parking relais m'a fait économiser de l'essence, des sous, et du temps". Car sitôt les portières de son véhicule verrouillées, Morgane grimpe dans le bus Illico 3, qui fait la navette vers La Rochelle. D'autres, comme Morgan, 26 ans, enfilent leur casque et rejoignent leur lieu de travail en trottinette ou à vélo. "Je suis content d'avoir pris cette habitude du parking-relais, confie le jeune homme, évoquant le "plan stationnement" à venir. J'habite loin, et sans ma voiture je ne pourrais pas travailler à La Rochelle." Selon lui, les lignes de bus n'irriguent pas suffisamment l'agglomération. Au total, les parkings-relais offrent 640 places gratuites en dehors de la ville.

