Un élu du conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas vient de lancer une pétition en ligne pour réclamer la construction d'un échangeur à Fabrègues. Le but : désengorger la ville, complètement saturée matin et soir, par les milliers d'automobilistes qui rejoignent ou quittent Montpellier.

Saint-Jean-de-Védas, France

Si vous prenez votre voiture pour aller travailler à Montpellier et que vous venez de l'ouest montpelliérain, vous avez forcément déjà passés des heures à Saint-Jean-de-Védas. La commune est un passage obligé pour ceux qui vont de Fabrègues, Gigean ou Saussan jusqu'à Montpellier.

C'est le plus simple pour rejoindre l'A9 et l'A709. Mais cela créé un trafic énorme sur l'avenue Librilla qui sature. Une pétition vient d'être lancée sur change.org pour réclamer la construction d'un échangeur à Fabrègues, en amont de Saint-Jean-de-Védas, pour désengorger la ville.

Bouchons et quartier en construction

Philippe Vernay, le conseiller municipal à l'origine de cette pétition fait remarquer que la situation va s'aggraver "avec la finalisation du nouveau quartier de Roque-Fraïsse" (4 000 habitants à terme) et "la construction de la clinique Saint-Jean". L'élu pointe la difficulté pour les automobilistes et les habitants : "Beaucoup d'habitants ne vont même plus dans les zones commerciales car il faut une heure pour s'y rendre ! La ville est coupée en deux, elle est asphyxiée".

La ville est coupée en deux et asphyxiée !

Le ballet incessant des voitures en agace plus d'un. Océane, de la boulangerie "Au Levain Naturel" constate ces bouchons matin et soir : "C'est la galère aussi sur les parkings où on ne trouve plus de places". Inquiétude aussi de Claire qui vient d'acheter un appartement dans le nouveau quartier Roque-Fraïsse : "Je découvre la situation et ça m'inquiète car nos fenêtres donnent sur l'avenue". Enfin, certains trouvent des solutions pour échapper à ce bouchon védasien : "Ma mère part de son magasin à Saint-Aunès et elle va jusqu'à Sète pour revenir ver Saint-Jean-de-Védas. Avec les bouchons, la durée du trajet est la même" explique Claire. L'étudiante n'a pas ce problème, elle prend le tram.

Philippe Vernay a écrit à Philippe Saurel et au Conseil départemental pour discuter de la création de cet échangeur. Des messages restés lettre morte pour l'instant.