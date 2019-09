Face aux difficultés du réseau Stan, Kéolis embauche de nouveaux conducteurs dans le Grand Nancy

Nancy, France

Journée noire à prévoir sur le réseau Stan ce vendredi 27 septembre. La grève s'amplifie à l'appel de plusieurs organisations syndicales pour dénoncer les difficultés consécutives au nouveau réseau mis en place dans le Grand Nancy fin août : retards en tous genres, annulations de bus et pannes sur le service de transport à la demande le dimanche.

Face à la colère des usagers et des personnels, la direction de Kéolis va organiser des réunions de travail avec les syndicats à partir de lundi. Objectif : réfléchir aux cadences des lignes, aux relèves des chauffeurs, aux conditions de travail pour tenter de réduire l'absentéisme des conducteurs. Mais surtout, Kéolis, l'exploitant du réseau, embauche. Quatre conducteurs sont déjà arrivés, sept prendront leur service à partir de lundi. L'entreprise est encore à la recherche de "six ou sept" conducteurs supplémentaires. L'entreprise en emploie environ 500.

Kéolis rattrapé par "le principe de réalité"

Un changement de stratégie pour le directeur Xavier Lemarié, directeur général de Kéolis Grand Nancy qui jusque là ne voulait pas embaucher. Xavier Lemarié évoque "le principe de réalité" :

"Si on ne fait pas les services, nos clients ne sont pas contents et ne sont pas transportés [...] J'ai pris la décision de réinitialiser des recrutements pour faire face à ces absences importantes [...] C'est un surcoût mais si on ne transporte pas nos clients, on ne fait pas de recettes. Si on ne fait pas de recettes, on a d'autres coûts par ailleurs. Notre vocation, c'est d'arriver à transporter tous les gens conformément au plan d'engagement qu'on a prévu."

