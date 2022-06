Hauts-de-France : face aux suppressions de trains, Xavier Bertrand refuse de payer la SNCF

La région Hauts-de-France hausse le ton face aux suppressions de trains et aux retards en série. Les échanges étaient plus cordiaux avec la direction régionale de la SNCF depuis le mois de mars, lorsque la région avait repris ses paiements mensuels. Mais cette fois, elle refuse de régler le mois de retard, même si les paiements des prochains mois seront bien effectués.

"Soit dans le déni, soit dans l'incompétence"

Tout est parti d'un courrier, reçu par le président de région Xavier Bertrand lundi 20 juin. Dans ce courrier, le directeur régional de la SNCF réclame 44 millions d'euros d'arriérés d'ici au 30 juin. "Le jour où ce monsieur a eu le toupet d'écrire ce courrier, dans la région il y a eu 126 suppressions de trains, soit un taux de suppression de 10 % là où il devrait être à moins de 3 %. C'est une honte !" a lancé le président de région lors de la séance plénière ce jeudi.

Xavier Bertrand pointe également les retards avec un taux de régularité des trains qui serait, selon lui, de 86 % au lieu des 97 % de prévus. Il s'étonne que la région prévienne elle-même parfois la direction de la SNCF des problèmes via les remontées d'usagers. "Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'il y a aujourd'hui ces arriérés. Malgré les engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés, soit on est dans le déni, soit dans l'incompétence de la part des membres de la direction régionale la plus notoire."

Le directeur régional de la SNCF sur le départ

Pour son vice-président en charge des mobilités, Franck Dhersin, la date d'envoi de ce courrier n'est pas anodine: "Le directeur régional de la SNCF s'en va pour une promotion, je suis très content pour lui, mais je ne pense pas qu'il aurait écrit cela s'il était resté...". Il explique ne pas viser les salariés de la SNCF, "les conducteurs font ce qu'ils peuvent", mais il pointe la "désorganisation" de la direction. "J'en veux également à l'Etat qui ne met pas les moyens pour que la SNCF puisse offrir un service normal !"

Contactée, la direction régionale de la SNCF n'a pas répondu à nos sollicitations.