Fatigue, bus en mauvais état, clientèle agressive : le ras-le-bol des conducteurs de bus de Kéolis à Nancy

"C'est grave", confie Jean-Pierre, au moment d'évoquer la situation des 300 chauffeurs de Kéolis dans le Grand Nancy. Depuis plusieurs années, il sillonne les rues de la métropole et a progressivement vu ses conditions de travail se dégrader, notamment, selon lui, depuis l'arrivée de Kéolis aux manettes. "Je rentre chez moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Il m'est arrivé de me demander si je n'avais pas grillé un stop ou un feu rouge", explique-t-il.

ⓘ Publicité

De l'usure

"Il y a une immense démotivation", ajoute Jean-Paul Piant, délégué CGT dans l'entreprise. L'un des problèmes majeurs, c'est l'allongement des journées de travail. "Une bonne journée, c'est 80-90 kilomètres parcourus, mais on monte parfois à 120, 130, 140 voire 150. C'est ce que j'avais fait pendant le 1er confinement par exemple", précise Jean-Pierre. Une épidémie de Covid qu'il n'a pas oubliée. "Je ne me suis pas remis, je suis encore fatigué et qui dit fatigue dit accident."

Et ça va même plus loin chez d'autres chauffeurs. "J'en ai vu un pleurer : c'était un CDD, il faisait 6 jours sur 7. Certains roulent avec des antidépresseurs ou des antidouleurs." Jean-Pierre dénonce également le manque de véhicules en bon état de conduite, pénalisant parfois certaines petites lignes, pas desservies faute de bus disponible. S'il prend la parole, c'est parce que ce chauffeur souhaite que les clients soient au courant de sa situation et de celle de ses collègues.

Des aménagements selon la direction

Car les usagers semblent de plus en plus agressifs, et mécontents du service proposé, d'après les chauffeurs. Et ce seraient eux qui auraient le dernier mot, au détriment du personnel. "Il faudrait arrêter d'envoyer des courriers à chaque plainte d'un client de mauvais poil. Donner raison au client, c'est du management par la peur", explique Jean-Paul Piant. L'agressivité des clients est constatée partout, y compris dans d'autres secteurs, répond la direction.

Cette dernière explique également que plusieurs aménagements auraient déjà été mis en place pour soulager les conducteurs, notamment sur la ligne A, censée remplacée le tramway pendant le temps des travaux du trolleybus. Mais selon la CGT, les aménagements ne sont jamais suffisants et ne prennent pas en compte la totalité de l'entreprise. Enfin, la direction ajoute comprendre que le métier soit difficile, mais qu'il reste attractif car il n'y aurait pas de problème de recrutement, malgré les problèmes d'absentéisme pendant les vacances de Pâques.