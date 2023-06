Faut-il augmenter le nombre de TGV entre l'ouest de la Bretagne et Paris ?

Le maire et président de l'agglomération de Lorient, Fabrice Loher, évoque des difficultés grandissantes rencontrées par les habitants se son territoire pour se rendre à Paris, "ce qui porte préjudice au développement de nos entreprises". Il a donc officiellement interpellé le PDG de la SNCF en lui demandant un renforcement du cadencement des TGV. La direction de la SNCF a prévu une conférence de presse ce lundi à Rennes, ce qui lui donnera probablement l'occasion de répondre au maire de Lorient.

Des difficultés croissantes constatées par la coordination ferroviaire bretonne

Les voyageurs font aussi remonter à la Coordination ferroviaire bretonne, qui regroupe plus d'une dizaine d'associations d'usagers du train en Bretagne, qu'il est de plus en plus difficile de trouver des places pour aller à Paris en TGV notamment entre la fin de semaine et le mardi matin.

Les Rennes-Lyon ont été supprimés, les horaires Rennes-Lille réorganisés de sorte que de plus en plus de voyageurs doivent transiter par Paris. À Lorient, les lignes aériennes pour Paris et Lyon ont été fermées en mars 2021, ce qui accentue aussi la pression sur le train.

La Bretagne doit accueillir 400.000 habitants supplémentaires d'ici 2040

Il faudra bien trouver des solutions, martèle Fabrice Loher, qui rappelle que la Bretagne doit accueillir 400.000 habitants supplémentaires d'ici à 2040 et que le problème ne peut que prendre de l'ampleur.