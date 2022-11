Faut-il chasser les trottinettes des trottoirs ?

Elles sont partout les trottinettes électriques dans les rues de l'écusson, à Nîmes. Depuis quelques années, la trottinette est devenue le transport à la mode et Nîmes n'échappe pas à la règle. Sauf que tout pourrait changer. Le Conseil national de la Sécurité routière appelle ce lundi à "définir le trottoir" pour le rendre aux piétons, face aux trottinettes et aux vélos. Cela signifie de "sortir" des trottoirs tous les engins roulants, dont les trottinettes sans moteur, les rollers et les skateboard, actuellement autorisés. En attendant une éventuelle décision de l'exécutif allant en ce sens, l'association 60 millions de piétons réclame dans les colonnes du Parisien de "sanctionner très fort en verbalisant ceux qui n'ont rien à faire sur les trottoirs".

En France, le mois dernier (octobre 2022), 58 piétons sont morts, soit 27 de plus qu’en octobre 2019 (année d’avant-Covid), selon les chiffres de la Sécurité routière.

À Nîmes, il est pour l'instant possible d’utiliser la trottinette sur les trottoirs à 6 km/h maximum.

