"Faut-il qu'un train déraille et des morts pour relancer la LGV Montpellier-Perpignan ?" Philippe Saurel

Philippe Saurel décrète l'urgence ferroviaire. Après les intempéries qui impactent le trafic des trains sur la ligne Montpellier- Béziers, le maire et président de la Métropole de Montpellier appelle l'Etat à relancer et accélérer la construction de la ligne LGV entre Montpellier et Béziers .