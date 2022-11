Faut-il remettre un péage sur le pont de Noirmoutier ?

Depuis presque 20 ans, accéder à l'île de Noirmoutier est gratuit. Depuis le remboursement total, en 1994, du financement du pont construit en 1971. Faut-il remettre aujourd'hui un péage ? "On relance le débat -explique Yann Balat maire depuis 2020 de Noirmoutier-en-l'Ile- pour différentes raisons, la première c'est de limiter le tourisme de masse et donc la préservation de notre île, et puis d'avoir les moyens avec la transition énergétique que nos visiteurs contribuent à la préservation de notre territoire".

On veut limiter le tourisme de masse et contribuer à la préservation de notre île. Yann Balat maire de Noirmoutier en l'île

L'idée d'un péage est partagée par les maires des trois autres communes de l'île mais c'est la méthode qui dérange Dominique Chantoin, maire de l'Epine : "Je suis tout à fait pour mais c'est un sujet qui doit être porté par la communauté de communes. On sait que la commune de Noirmoutier est branchée communication, donc à mon avis c'est plus pour faire du buzz qu'autre chose, c'est regrettable". Dominique Chantoin a d'ailleurs adressé fin septembre au préfet de Vendée sa démission de son poste de président de la communauté de communes de Noirmoutier. Son collègue Yann Balat répond : "Ce n'est pas un sujet communauté de communes car il faut que les quatre communes de l'île soient d'accord pour amorcer la discussion, ce qui est le cas aujourd'hui".

Noirmoutier fait du buzz, c'est regrettable. Dominique Chantoin maire de l'Epine

Le pont de 583 mètres de long relie la commune de La Barre-de-Monts en Vendée à l'Ile de Noirmoutier © Radio France - Pascal Roche

Si les automobilistes se précipitent vers le Gois, c'est quand même un sujet à regarder avec beaucoup d'attention. Alain Leboeuf

Le mot de la fin reviendra au conseil départemental de Vendée propriétaire du pont. Son président Alain Leboeuf demeure prudent : "C'est un ouvrage qui a été payé par le contribuable vendéen et il faut que nous regardions ce sujet avec les conseilleurs départementaux. Je rappelle qu'il y a en parallèle du pont le passage du Gois, assez majestueux. Et si nous bloquons le pont pour que les automobilistes se précipitent vers le Gois c'est quand même un sujet à regarder avec beaucoup d'attention, surtout au moment où les noirmoutrins veulent que nous en prenions soin."

Passage du Gois vers Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

