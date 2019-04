Faut-il s'inquiéter de la fermeture des guichets dans les gares de l'Yonne?

Avallon, France

Depuis plusieurs années la région Bourgogne Franche Comté en partenariat avec la SNCF mène une politique de fermeture des guichets les moins rentables. Vingt nouvelles gares devraient être concernées dans la région dont deux dans l'Yonne : celle de Saint-Florentin Vergigny et celle d'Avallon. Ces fermetures de guichets seront, selon la Région, compensées par des solutions alternatives.

Mais à Avallon, la décision passe mal. Michelle, croisée près de la gare d’Avallon s'inquiète d'une fermeture éventuelle du guichet ; « Ma sœur prend souvent le train et moi aussi parfois et c’est vrai que c’est ennuyeux si le guichet ferme. Car maintenant il faut aller à droite ou à gauche pour aller consulter les médecins et ce guichet est utile. Nous sommes déjà vieux et ce n’est pas évident. Internet je ne l’ai pas et on capte mal chez nous alors ce n’est pas évident ». Mais selon Michel Neugnot en charge des transports à la région, ce n'est pas un service qui part puisque des solutions alternatives sont à chaque fois proposées. D’ailleurs sur les deux cents gares de la région, 157 n'ont déjà plus de guichets explique l’élu. «La distribution des titres de transports se dématérialise, tout ce que l’on propose c’est une médiation pour permettre aux voyageurs potentiels d’avoir une plus grande proximité avec ce service. Cela peut être chez les commerçants, dans une maison de services au public et cela peut être aussi dans une commune qui n’a pas de gare »

Reste que la commune peut refuser cette fermeture. C’est ce qu'a décidé Avallon. Selon le maire Jean-Yves Caullet, il n'est pas question d'accepter cette fermeture « Nous avons autour de la desserte d’Avallon que ce soit en voiture ou en train un certain nombre de réflexions comme un pôle multimodal autour de la gare, une zone d’accessibilité, un point d’accueil touristique. Tout cela nous intéresse y compris pourquoi pas une adaptation qualitative et non quantitative de la desserte. Mais on ne peut pas commencer la discussion en fermant le service d’accueil. Commençons à discuter avec la Région qui s’engagerait à nous aider sur les projets envisagés et le cas échéant adaptons la distribution des billets dans un cadre partenarial. Mais là on nous dit on ferme d’abord et on discute ensuite. Et bien c’est non »

Dans l’Yonne, les guichets des gares de Villeneuve-sur-Yonne, Pont-sur-Yonne et de Villeneuve-la-Guyard ont fermés en 2017.