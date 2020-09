Faut-il une deuxième voie ferrée entre Bordeaux et Hendaye ?

Alain Rousset lance un pavé dans la mare en demandant la création d'une deuxième ligne de chemin de fer entre Hendaye et Bordeaux. Une proposition applaudie par les usagers de l'AUTRA, mais dénoncée comme "opportuniste et malhonnête" par la CGT et EELV.

Samedi, le 29 août dans l'après-midi, une gigantesque pagaille ferroviaire commence aux abords de la gare de Dax. Des incidents mécaniques en cascade qui vont durer jusqu'à dimanche soir et vont retarder jusqu'à 5.000 voyageurs de l'aveu même de la SNCF, certains mettront 20h pour relier Hendaye à Paris. Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, saisit la balle au bond pour dénoncer la "fragilité du réseau ferroviaire historique de la Nouvelle-Aquitaine". Et il va plus loin en demandant "_d'_augmenter la capacité ferroviaire avec une ligne nouvelle" argumentant que le train est l'épine dorsale de la transition écologique. La proposition est immédiatement soutenue par les usagers du train représentés par l'AUTRA.

Le spectre de la ligne à grande vitesse

Au sud de Bordeaux, les TGV circulent sur des voies normales © Radio France - Bixente Vrignon

Christian Broucaret, le président de l'AUTRA argumente que "aujourd'hui quand il y a un souci sur une autoroute, on vous fait sortir et rentrer un peu plus loin et entre les deux vous passez par des routes nationales et départementales. Avec la contraction du réseau ferroviaire d'un tiers depuis la guerre de 39-45, on n'a plus la possibilité de se sauver. _Attention! Nous on est pour une voie nouvelle mais aussi pour maintenir la voie actuelle_: le jour où il y a un souci d'un côté, on peut basculer sur l'autre".

Au Pays Basque, la création d'une Ligne à Grande Vitesse (LGV) a toujours soulevé une opposition et on croyait le projet enterré au moins jusqu'en 2032. Les élus écologistes de la région Nouvelle Aquitaine, alliés au PS et à Alain Rousset dans l'exécutif régional disent partager le constat d'Alain Rousset mais à propos de la nécessité d'une ligne nouvelle, ils jugent : "essentiel de repenser l'avenir du réseau ferroviaire sur d'autres bases et d'en finir avec le dogme pro-LGV".

La CGT, opposée à une nouvelle ligne

Pour la CGT SNCF de Hendaye, St Jean-de-Luz et Bayonne, le gigantesque bazar du week-end du 29 et 30 août s'explique parce que en quelques années, "on a perdu plus de 12.000 salariés qui participaient à l'entretien des voies donc la qualité du réseau est moindre. Il faut être vigilants sur la continuité et la viabilité du réseau existant". Julien Delion, le secrétaire de la CGT SNCF à Bayonne détaille que "nous, syndicat CGT, avec l’expertise qu'on peut avoir et surtout le retour d'expérience des autres LGV, _on est opposés à cette nouvelle ligne_, il faut absolument centraliser les possibilités sur le réseau existant".

Julien Delion (CGT): "Oui, quand vous prenez le train vous êtes en sécurité"

Arrisku kalkuratu bat

Pentsatzekoa zen gertatu dena, gehitzen du CGT-k, aspaldiko mantentze eskasarengatik: "badu 20 urte mantentze eskasa hau azpimarratzen dugula", salatzen du Sébastien Geles ordezkari sindikalak. "Gaur egun SNCF-n politika arrisku kalkulatu batena da, bainan ez da iraunkorra: denek badakite treina dela gizarte honen geroa" argudiatzen du CGT-ko arduradunak. Beste burdin bide berri bat eraiki ordez, hobe litaike langile berri batzuk kontratu pean emaitea eta burdin bideen mantentze plan orokor bat plantan emaitea, gehitzen du ere.