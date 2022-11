Faut-il une troisième voie réservée au covoiturage pour fluidifier le trafic sur l'Autoroute A25 vers Lille ?

L'autoroute A25 dans le sens Dunkerque-Lille est l'un des axes les plus chargés en direction de l'agglomération lilloise. Pour désengorger cette portion de l'autoroute, l'Etat envisage de créer une troisième voie entre Armentières et Englos réservée au covoiturage. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Hauts-de-France, maître d’ouvrage de ce projet, vous propose de répondre à un questionnaire en ligne , pour connaître vos habitudes et savoir si cet aménagement sera pertinent.

Une troisième voie entre Chapelle d'Armentières et Englos réservée au covoiturage

La grande majorité des automobilistes empruntent cette portion de l'autoroute pour des trajets domicile travail, le but est donc de réduire le nombre de voitures, Suzanne Robaczynski est responsable pole maitrise d'ouvrage à la DREAL : "On part de 30 000 véhicules jour au niveau de Bailleul, et 100 000 véhicules jour à Englos. En réalité, si on ouvre à deux fois trois voies complétement, il y a un risque d'augmentation du trafic plus important et de se retrouver à nouveau avec un axe congestionné. Pour éviter de faire un appel d'air, on cherche des solutions alternatives pour trouver une solution pour les automobilistes sans ajouter du trafic."

L'idée serait donc de créer une troisième voie entre la Chapelle d'Armentières et Englos, qui serait accessible seulement au covoiturage, Séverine Febvre, chef du service mobilité infrastructure à la DREAL : "Vous êtes concernés si vous êtes minimum deux personnes dans la voiture, que ce soit des personnes de la même famille, des couples, un parent avec un enfant ou bien des gens qui ne se connaissent pas et se mettent ensemble pour le même trajet."

Ce modèle a déjà fait ses preuves à Grenoble et à Lyon, sur place ils ont favorisé le covoiturage par d'autres installations comme l'explique Séverine Febvre : "A Lyon l'exemple est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'actions menées de façon coordonnées avec notamment des parkings. Il y a eu aussi un volet communication très important pour faire connaitre cette nouvelle voie."

Un questionnaire en ligne jusqu'au 4 décembre

L'idée du questionnaire est de mieux connaitre les habitudes des automobilistes sur cet axe et de savoir si cette voie réservée au covoiturage pourrait les intéresser. Toutes les personnes qui empruntent régulièrement l'A25 dans le sens Dunkerque-Lille ou ceux qui l'évitent à cause des bouchons sont appelées à répondre à un questionnaire, Suzanne Robaczynski, responsable pôle maitrise d'ouvrage à la DREAL : "On va présenter des scénarios aux gens, vous venez d'Armentières vous allez à Lille le matin, vous préférez y aller seul en voiture ou privilégier le covoiturage avec un temps de parcours plus court, et moins de coût. Ce qui nous permet de déterminer à quel moment les gens changent de comportement, à partir de quel moment on peut se dire là oui le covoiturage devient attractif."

L'objectif est aussi de répondre aux enjeux environnementaux, un trajet seul en voiture émet deux à quatre fois plus de gaz à effet de serre que le même trajet en covoiturage. Vous avez jusqu'au 4 décembre pour répondre à ce questionnaire en ligne sur le site de la DREAL d'une dizaine de minutes.