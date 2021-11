Faute de chauffeurs de car, la Région Pays de la Loire rembourse ses abonnées

La Région Pays de la Loire a décidé de rembourser les abonnés de deux lignes entre Grandchamp-des-Fontaines, Treillière, Orvault et Nantes. Parce que comme il n'y a pas assez de chauffeurs, tous les trajets ne peuvent pas être assurés.

C'est une conséquence de la pénurie de chauffeurs de cars qui touche les Pays de la Loire. Le Conseil régional a décidé de rembourser un mois d'abonnement aux 1.300 utilisateurs réguliers de deux lignes qui desservent Grandchamp-des-Fontaines, Treillière, Orvault et Nantes. Actuellement, de 10 à 20% des trajets ne peuvent pas être assurés.

Ce geste, il montre notre attachement à cette alternative à la voiture

"Il fallait faire un geste", explique le conseiller régional Julien Bainvel. "Parce qu'on est sur des usagers quotidiens et sur des trajets domicile-travail. Notre responsabilité, c'est qu'ils continuent d'utiliser les transports publics pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle. C'est un des axes forts de développer l'offre de cars interurbains. Et donc, ce geste, il montre notre attachement à cette alternative à la voiture. On fait un effort qui n'est pas négligeable pour les finances : 90.000 euros en estimatif. Mais c'était important pour nous."

Surtout que cette situation va durer jusqu'à la fin février, le temps que la Région forme des chauffeurs de car. Début octobre, il en manquait 400 en Pays de la Loire.

Les modalités de remboursement

En pratique, les détenteurs de pass annuels ou scolaires n’auront aucune démarche à faire et seront directement remboursés. Les abonnés mensuels devront formuler leur demande auprès de l’antenne Aléop de Loire-Atlantique.