Faute de conducteurs, il y aura moins de bus et de tram dans la métropole de Bordeaux

Il n'y a pas assez de conducteurs de bus et de tramway en cette semaine de rentrée scolaire à Bordeaux Métropole. TBM annonce réduire la fréquence de certaines lignes de bus à partir de ce lundi, et des tramways jeudi et vendredi.

Vous l'avez peut-être constaté si vous reprenez les transports en commun ce lundi 29 août. Il y avait moins de bus sur certaines lignes TBM. Le réseau de transport de Bordeaux métropole annonce une baisse des fréquences toute cette semaine. Cela concerne les lianes 5, 10 et 16, qui passeront seulement toutes les 12 minutes, contre 8 à 10 habituellement. La ligne 31, elle passera toutes les 24 minutes.

Jeudi, jour de rentrée scolaire, et vendredi, les perturbations seront encore plus importantes. En plus des modifications ci-dessus, il y aura moins de tramways. La fréquence des lignes A passera à cinq minutes et celle des lignes B sera de six minutes. Les lianes 1, 8 et 9 passeront aussi moins souvent. Certains bus des lignes 30, 38, 72, 83 et 84 seront même supprimés.

Des "adaptations", comme le dit TBM, qui s'expliquent par un manque de conducteurs de bus et de tram, "malgré des campagnes de recrutement renforcées depuis le mois de juin". Kéolis annonce chercher activement de nouvelles sources de candidats pour pallier ce déficit. Mais l'opérateur souhaite aussi recourir aux heures supplémentaires et recruter 20 contrats intérimaires supplémentaires.