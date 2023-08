FC Metz-OM : des navettes mises en place pour accéder au stade Saint-Symphorien

Jour d'affluence pour le premier match de la saison, au Stade Saint-Symphorien. Ce vendredi, le FC Metz accueille Marseille, à 21h. Pour accéder au stade, des navettes spéciales sont mises en place.

ⓘ Publicité

Une navette entre la place de la République et le stade

Dans un communiqué, le réseau de transport de la métropole messine, le Met', détaille : "2h avant le match, une Navette spéciale « Stade St-Symphorien » circulera entre l’arrêt RÉPUBLIQUE (arrêt situé à proximité du Mac Donald), ROI GEORGE et les abords du Stade (Avenue JF Kennedy). La Navette circulera toutes les 7 minutes, de 19h00 à 20h45 avant le début du match, et après le match, à partir de 22h45. La Navette sera en correspondance à l’arrêt REPUBLIQUE avec les lignes METTIS, les LIANES et les services de soirée FLEXO".

La navette est accessible au prix d'un ticket de bus classique.

Pour ce match à très forte affluence, des navettes sont mises en place pour accéder au stade. - .

Des parkings relais

Pour les personnes qui viennent de l'exterieur de Metz, les Mettis permettront de relier la place de la République pour prendre cette même navette.

Dans le détail, le P+R Rochambeau propose 115 places , il est desservi par la ligne METTIS A. Le parking relai de la Foire expo possède 250 places et est desservi par la ligne METTIS B. Du côté du P+R de Woippy, 250 places sont disponibles et desservies par la ligne METTIS A.