Feria de Dax : 227 véhicules à la fourrière l'an passé, comment ne pas finir comme eux ?

Dax, France

L'année dernière, sur les cinq jours de la Feria de Dax, 227 véhicules ont été enlevés et transportés à la fourrière. Et pourtant chaque année, les consignes sont à peu près les mêmes.

Il est interdit de circuler et de stationner entre 12 heures et 5 heures du matin le mercredi, le jeudi et le vendredi et entre 11 heures et 5 heures du matin le samedi et le dimanche dans le périmètre des fêtes. Périmètre entouré d'un trait noir sur la carte ci-dessous. Il est également interdit de stationner sur l'axe rouge, également indiqué sur la carte ci-dessous.

Plan de circulation de la ville de Dax durant la Feria 2019 - Ville de Dax / Capture d'écran

Ce mercredi, autre difficulté de stationnement à prendre en compte : la Feriascapade. Une course dans la ville dont le parcours est interdit à la circulation, bien sûr, mais aussi au stationnement. Là encore, chaque année, nombreux sont ceux qui retrouvent leur voiture à la fourrière. La Feriascapade a lieu mercredi matin dès 8h45. Ne vous garez pas sur le parcours la veille. Voir le plan ci-dessous.

le parcours 2019 de la Feriascapade - capture d'écran

125 euros par jour de fourrière + 135 euros d'amende

Si vous ne respectez pas et que votre voiture se fait enlever : d'abord, il faudra vous rendre au commissariat chercher un document. La police vous le remettra à conditions que vous lui présentiez vos papiers et ceux du véhicule. Par exemple, si votre carte grise est dans la voiture enlevée, c'est une galère de plus.

Ensuite, il faut vous rendre dans l'une des deux fourrières, soit à Narosse soit à Saint-Paul-lès-Dax. Il existe des navettes, mais vous devrez tout de même marcher un peu. A la fourrière, si votre voiture n'est restée qu'un seul jour, vous devrez payer 125 euros pour la récupérer. Plus tard, chez vous, vous recevrez une amende de 135 euros.

Selon les fourrières contactées, il y a autant de voitures immatriculées 40 que d'autres départements qui se font enlever. Un des pics de voitures mal garées, c'est au moment des corridas. Les retardataires se gareraient "n'importe comment".