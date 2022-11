Fermée depuis les incendies, la route entre la dune du Pilat et Biscarosse rouvrira le 17 décembre

Les usagers n'auront bientôt plus besoin de faire le tour par Sanguinet pour relier Arcachon à Biscarosse. Les promeneurs et les surfeurs vont pouvoir retrouver les plages océanes du Petit-Nice, de la Lagune ou de la Salie. La préfecture de la Gironde annonce ce mercredi la réouverture prochaine de la route départementale 218 entre le rond-point de la dune du Pilat et l'entrée nord de Biscarosse-plage.

ⓘ Publicité

La route était fermée depuis le 13 juillet lorsqu'avait débuté le gigantesque incendie de La Teste-de-Buch qui a ravagé un total de 7.000 hectares de pins. Depuis, il n'avait pas été possible de rouvrir cet axe en raison de la dangerosité de la zone. Des arbres menaçaient toujours de tomber sur la chaussée et les réseaux d'électricité et de téléphone n'étaient plus opérationnels, ce qui posait problème en cas d'accident pour alerter les secours.

Une réouverture sous surveillance

La préfecture avance donc ce mercredi la date du 17 décembre mais la réouverture se fera sous certaines conditions :

La vitesse maximale autorisée sera provisoirement abaissée à 50 km/h voire à 30 km/h sur les tronçons les moins sécurisés.

La route pourra être ponctuellement refermée en raison des nécessités et des aléas météorologiques.

Le stationnement sera interdit tout le long de l’axe entre le rond-point de la Dune et la limite Sud du département de la Gironde.

La piste cyclable PC804 qui longe la RD 218 restera fermée sur l’intégralité de son parcours. Les cyclistes devront emprunter la RD218 en partage avec les véhicules.

L’accès au massif forestier restera strictement interdit, selon les dispositions de l’arrêté municipal de la commune de La Teste-de-Buch du 30 septembre 2022.

L’accès à la piste 214 restera interdit selon les dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 août 2022.

L'accès aux plages océanes sera réglementé et limité au niveau des parkings, dans le respect des modalités de stationnements mises en place.

Le respect de ces restrictions temporaires fera l’objet de contrôles renforcés.

Ces restrictions pourront être progressivement levées estime la préfecture de la Gironde avec l'avancée des travaux qui se poursuivent sur cette RD 218 et sur la piste cyclable contigüe. Les autorités de l'Etat qui incitent à la prudence sur cet axe, notamment en raison des manœuvres des engins d'évacuation des grumes qui poursuivent leurs rotations.