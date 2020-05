La relance éco: les travaux d'élargissement de l'A75 ont repris au sud de Clermont-Ferrand

Après avoir été arrêtés plus d'un mois, les travaux de mise à 2 x 3 voies de l'A75 ont repris au sud de Clermont. L'autoroute sera d'ailleurs coupée ce week-end pour permettre la destruction du pont du Zénith, une destruction repoussée à cause du confinement.

C'est l'artère principale qui irrigue toute l'agglomération clermontoise. 78.000 véhicules passent chaque jour sur l'A75 à hauteur du Zénith d'Auvergne, un trafic essentiellement local, le transit ne représente que 10% des voitures et 23% des camions. La grande majorité des véhicules qui empruntent l'A75 entrent donc ou sortent de l'agglomération clermontoise.

Une section d'autoroute régulièrement congestionnée aux heures de pointe, ce qui a motivé l'élargissement à 2 x 3 voies sur une dizaine de kilomètres entre Crouel et Le Crest. Les travaux ont commencé il y a un peu plus de deux ans. La mise en service de cette section reste pour le moment toujours prévue pour la mi 2021. La crise sanitaire pourrait obliger à décaler cette date mais rien n'est encore certain. Il faut attendre un peu pour savoir si la nouvelle programmation du chantier mise en place permettra de résorber ce retard.

Un échangeur modifié

Une nouvelle programmation qui commence ce vendredi avec la destruction du pont de l'échangeur numéro 3, celui du Zénith. Elle était prévue les week-end des 22 et 23 mars dernier, au tout début du confinement. L'opération a donc été annulée et reportée ce week-end. Une destruction désormais bien rodée puisque c'est le neuvième (et dernier) pont détruit et remplacé par un pont neuf, dont les piles sont plus espacées.

L'autoroute sera coupée ce vendredi soir à 21 heures jusqu'à lundi 6 heures et demi. Comme à chaque fois, il faudra d'abord installer une épaisse protection de terre sur l'autoroute pour ne pas abîmer la chaussée avant que les engins ne commencent à grignoter le béton dans le courant de la nuit. Petite différence tout ce même ce week-end, le nouveau pont, construit à côté de l'ancien, ne sera pas mis tout de suite en service. L'échangeur doit être entièrement refait coté Pérignat, avec notamment un nouveau rond point. Les travaux sont bien avancés mais il fallait attendre la destruction du pont pour les terminer; la circulation ne devrait être rétablie qu'à la fin du mois de mai.

L'échangeur du Zénith avant les travaux - APRR

Le nouvel échangeur du Zénith, une fois les travaux terminés - APRR

Comme à chaque fois, une déviation sera mise en place pendant le week-end; une mini déviation dans le sens sud - nord puisque les véhicules n'auront qu'à emprunter la bretelle de sortie vers Cournon, passer le rond point du Zénith avant de revenir sur l'autoroute par la bretelle d'entrée de l'échangeur.

Une fois le pont détruit, la largeur nécessaire pour réaliser la 2 x 3 voies sera disponible. Il faudra tout de même encore près d'une année de travaux pour réaliser la nouvelle chaussée.