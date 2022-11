Fermeture ce mercredi de certains guichets dans les gares SNCF de Lorraine

Charmes, Baccarat, Raon-l'Etape, Vittel ou encore Commercy. Tant de gares qui vont voir les horaires d'ouverture de leurs guichets revus à la baisse dès ce mercredi. La SNCF et la région Grand Est cherche à réduire ses dépenses en Lorraine, selon la CGT Cheminots qui dénonce ce projet.

ⓘ Publicité

Difficultés en vue pour certains usagers

"Il y a des gens qui n'ont pas Internet et qui ont besoin de ces guichets pour acheter des billets", regrette l'un de ses membres dans le Toulois Stéphane Busolini. Il craint ainsi pour la mobilité des personnes handicapées et fragiles. "Les personnes aux guichets ont pour rôle d'aider les voyageurs à mobilité réduite par exemple. Entre Nancy et Epinal, il n'y avait qu'à Charmes que l'on trouvait ce service", ajoute-t-il, s'inquiétant également pour certains emplois.

Les gares concernées

Gare de Charmes : fermeture du guichet le week-end.

Gare de Vittel : fermeture du guichet les dimanche et lundi.

Gares de Raon-l'Etape et Baccarat : ouverture 3h par jour et fermeture totale le week-end.

Gare de Commercy : fermeture le week-end.