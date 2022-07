Fermeture de l'A20 à Limoges : pas de poursuites malgré une erreur humaine caractérisée

Pas de poursuites, mais un règlement à l'amiable à Limoges, après l'incident sur le chantier d'un pont au-dessus de l'A20, qui a provoqué la coupure de l'autoroute durant 14 jours dans la traversée de Limoges. La circulation a repris ce mardi, suite au feu vert de la préfecture. Et même si cette période a été très difficile à vivre pour les automobilistes, Limoges Métropole a choisi de ne pas polémiquer.

L'essentiel était avant tout de pouvoir à nouveau rouler normalement en cette période de départs en vacances, mais aussi de ne pas perdre d'argent dans cette histoire. Car la communauté urbaine de Limoges n'est que "maitre d'œuvre" de ce chantier et elle n'est donc pas responsable de l'incident insiste Guillaume Guérin.

L'entreprise assume l'erreur humaine et prendra à sa charge 100% des surcoûts

Le président de Limoges Métropole dénonce une "erreur humaine d'un salarié, totale idiote" d'Eiffage Métal France, mais il renouvelle toute sa confiance à l'entreprise qui va en assumer les conséquences : "Ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue à l'échelle internationale. L'entreprise en question a construit le viaduc de Millau. Les dirigeants reconnaissent une faute d'un de leur collaborateur et l'entreprise va prendre en charge les surcoûts liés à cette erreur humaine caractérisée, c'est le terme qu'ils emploient. Donc, je pense qu'il faut tourner cette page et passer à autre chose."

Evidemment, vu le temps perdu et le prix des carburants, cet incident laisse quand même un goût amer aux automobilistes et aussi aux commerçants du Family Village, en zone nord de Limoges, qui ont pâtit de la fermeture de l'autoroute car les bouchons ont dissuadé les clients de venir. Mais pour eux, il n'y a aucun recours possible estime encore Guillaume Guérin, même s'il dit comprendre et partager leur colère.

Le chantier ne reprendra pas avant la fin des vacances

Pour éviter d'autres problèmes, le président de Limoges Métropole précise que le glissement du pont, qui n'est toujours pas terminé, ne reprendra pas cet été. Car pour terminer la manœuvre il faudra à nouveau fermer l'autoroute durant plusieurs nuits. Et donc pas question de faire ça pendant les vacances.