Fermeture de l'avenue Jean Biray à Pau pendant deux semaines

Attention si vous circulez à Pau, des perturbations sont à prévoir. L'avenue Jean Biray, qui va de la place de la monnaie, jusqu'à la gare, va être coupée entre le lundi 23 janvier et le vendredi 3 février. En cause, l'élagage des 82 platanes qui bordent la route. Il ne sera donc pas possible de circuler en voiture entre 8h45 et 17h, du lundi au vendredi. Un élagage qui se cumule avec la fermeture du pont du XIV juillet pour travaux. À noter donc, la mise en place de plusieurs déviations et changements des règles de stationnement à retrouver sur le site de la Ville de Pau.

Les déviations possibles, le temps de la fermeture de l'avenue Jean Biray. - © Ville de Pau

Plusieurs déviations

Pour les voitures, deux déviations sont mises en place par le centre-ville. Pour rejoindre la gare depuis l'ouest de Pau, il faut suivre la place Gramont, emprunter la rue Louis Barthou puis redescendre l'avenue Bonaparte.

À l'inverse pour rejoindre la place de la monnaie depuis la gare, il faut remonter l'avenue Bonaparte, passer par le boulevard des Pyrénées, puis redescendre via la place Gramont.

Si vous arrivez depuis le sud de Pau, il est conseillé d'emprunter le pont d'Espagne pour là aussi arriver par la place Gramont dans le centre-ville. Pour rejoindre la gare depuis le sud, vous pouvez aussi passer par l'avenue Clémenceau à Bizanos. Pour les bus et poids-lourds d'autres itinéraires qui évitent le quartier du château sont conseillés, notamment via le boulevard Alsace-Lorraine.

Parkings relais

Trois parkings relais restent ouverts pour éviter d'entrer dans le centre-ville en voiture. Un est situé aux Stades du Hameau, desservi par la Ligne de bus T2, un second est au nord de Pau, près de l'hôpital François Mitterand et de la clinique de Navarre. Le centre ville est accessible avec le Fébus. Enfin un dernier parking relais est disponible près des allées Catherine de Bourbon, là aussi desservi par le Fébus.