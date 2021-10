Fermeture de la ligne Tours-Loches ce dimanche : plus aucun train jusqu'au 30 juin 2022

C'est parti pour huit mois de travaux sur la ligne SNCF Tours-Loches. 27 km de voies à refaire entièrement. A partir de ce dimanche, et jusqu'au 30 juin inclus, tous les trains sont remplacés par des autocars. Mais à l'issue du chantier, il n'y aura pas plus d'allers-retours en train qu'aujourd'hui.

27 km de voies, 62 000 tonnes de ballast, 40 000 traverses et 9 ponts-rails seront remplacés entre Joué-lès-Tours et Chambourg-sur-Indre ( photo d'illustration )

Après la ligne SNCF Tours-Chinon, c'est le Tours-Loches qui se met lui aussi en sommeil pour de longs mois. A partir de ce dimanche et jusqu'au 30 juin inclus, plus aucun train ne circulera entre la métropole tourangelle et le Lochois. Le service sera entièrement assuré en autocar.

8 mois de fermeture pour réaliser de lourds travaux de rénovation des voies. Un chantier à 36 millions d'euros entièrement financé par la région Centre-Val de Loire :

Tous les rails, ballast et traverses seront entièrement remplacés sur 27 km de voies entre Joué-lès-Tours et Chambourg-sur-Indre ( la ligne Tours-Loches fait 42 km )

Intervention sur 35 passages-à-niveau

9 ponts-rails seront remplacés

Ces travaux permettront de passer d'une ligne vieillissante pour ne pas dire en fin de vie à une voie ferrée pérennisée pour les 15 prochaines années. Une ligne empruntée par plus de 100 000 voyageurs à l'année.

Mais pas de quoi rendre pour autant le train plus attractif

Le problème avait été soulevé par l'ADTT ( l'association pour le développement des transports collectifs en Touraine ), le maire de Loches Marc Angenault le confirme également. Si ce chantier était en effet indispensable pour ne pas voir mourir cette ligne, il ne rendra pas forcément le train plus attractif par rapport à la voiture.

J'espère que la région va continuer ses investissements pour avoir un transport ferroviaire digne de ce nom et arrêter de mettre des usagers dans des cars sur une route qui est dangereuse", Marc Angenault, maire de Loches

D'abord parce qu'avec une vitesse qui ne dépassera pas au mieux les 85 km/h, le gain de temps sera minime, de l'ordre de cinq minutes seulement. Comptez toujours près d'une heure pour relier Tours depuis Loches.

Et puis parce que le plan de dessertes en train n'augmentera pas. Pas plus de deux allers-retours par jour plus un troisième au départ de Reignac-sur-Indre. Le reste étant toujours assuré par autocar.

" Comme c'est une ligne à voie unique, il aurait fallu prévoir de nouvelles zones de croisement des trains pour obtenir un véritable cadencement régulier", explique Marc Angenault. " C'était indispensable pour avoir un train toutes les heures le matin et le soir. Ce n'est pas le cas et c'est une erreur. Et j'espère que la région va continuer ses investissements pour avoir un transport de voyageurs par le chemin de fer qui soit digne de ce nom et arrêter de mettre des usagers dans des cars sur une route qui est dangereuse."

Vous l'aurez compris, même après les travaux, vous aurez toujours plus de chance de faire Tours Loches en bus plutôt qu'en train.