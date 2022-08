Fermeture de la RD1091 : des travaux ont commencé pour la construction d'une route de secours

Arrivés à Mizoën, les automobilistes et les motards sont nombreux à faire demi-tour face au panneau "route barrée". La départementale 1091 qui rejoint Grenoble à Briançon est fermée dans les deux sens depuis ce jeudi 4 août après un affaissement de la chaussée à Mizoën, en Isère. Elle a été endommagée au cours d'un chantier : de l'eau s'est infiltrée et la route s'est délitée.

Dès ce vendredi 5 août au matin, une réunion de crise a été organisée pour trouver des solutions. Le conseil départemental a travaillé avec des experts et une solution a été trouvée : la construction d'une route parallèle empruntable dans les deux sens. Éloignée de la chaussée, elle est à plus de 6 mètres de là où le chemin s'est affaissé. Une signalisation va également être mise en place pour guider les automobilistes, notamment la nuit. Des géotechniciens se sont aussi penchés sur le dossier. "Nous nous sommes assurés qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau à cet endroit pour qu'il n'y ait aucun danger", souligne Bernard Perazio, vice-président chargé des routes du Département de l’Isère.

Les travaux ont commencé depuis le vendredi 5 août et doivent se poursuivre dans les jours qui suivent. "Nous espérons avoir terminé les travaux avant la fin du week-end", insiste Bernard Perazio. Certaines communes se réjouissent de cette nouvelle. Notamment celle de La Grave, une ville qui avait déjà vécue une situation similaire il y a quelques années à cause d'un risque d'effondrement du tunnel du Chambon.

En plus, cette fois-ci, la route de secours ouverte en 2015 ne peut pas être utilisée. "Ça nous rappelle des mauvais souvenirs mais nous avons cette fois quelques jours à subir et puis après ça ira. En tout cas, c'est important d'avoir cette réactivité pour nos concitoyens mais aussi pour tous les touristes qui sont chez nous en ce moment", affirme Jean-Pierre Pic, maire de la commune. Seul bémol possible, un orage. Le département de l'Isère est actuellement en vigilance orange et des intempéries pourraient ralentir les travaux ou même carrément stopper le chantier.

