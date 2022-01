CARTE - Fermeture temporaire de la route de Verneil, en forêt de Bercé, à partir du 31 janvier

Un tronçon d'un kilomètre de la route forestière de Verneil sera fermé à la circulation à partir du 31 janvier 2022 et ce, "jusqu'à nouvel ordre". Cette portion se situe à l'entrée de la forêt de Bercé, à l'est des communes de Verneil-le-Chétif, Lavernat et Mayet. L'Office national des forêts, responsable en cas d'accident, a pris cette décision en raison, dit-il, du danger que représente cette route pour les automobilistes et les motocyclistes_. "_Cette décision fait suite à l’état du revêtement fortement dégradé de cet axe forestier et au récent accident sans gravité, fort heureusement, de ces dernières semaines", explique l'ONF dans un communiqué.

L'organisme promet un "impact limité" pour les usagers avec plusieurs détours possibles, qui représentent entre une et trois minutes. L'Office national des forêts rappelle que les routes forestières sont des routes privées appartenant à l’Etat qui n’ont pas vocation à être ouvertes à la circulation publique et que l'ONF étend leur utilisation à tous les véhicules "lorsque cela est possible". La dégradation de la chaussée ne le permet plus aujourd'hui sur cette portion.

Voici le tronçon d'un kilomètre de la route forestière de Verneil qui sera fermé à la circulation à partir du 31 janvier 2022 "jusqu'à nouvel ordre". - Office National des Forêts

Des routes forestières dont l'état pose question

L'Office national des forêts ne donne pas de date de réouverture mais assure qu'une concertation a déjà démarré avec les communes concernées pour réaliser des travaux et promet un "plan d’action" prochainement. Des travaux ont été réalisés en 2020 sur la route en question, mais ils n'ont pas permis d'améliorer de manière suffisante et durable la sécurité. En octobre 2021, l'ONF a définitivement fermé la route de Gramont, également en forêt de Bercé, suite à un accident de moto.