Fermeture des frontières : Helen Hammond, la maire franco-britannique de Sierck-les-bains, est restée à quai

Plusieurs zones de la Grande Bretagne sont à nouveau confinées depuis dimanche à la suite de l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus qui inquiète l'Europe. La France a interdit la circulation de personnes à travers la Manche jusqu'à mercredi minuit. Les voyageurs bloqués sur le territoire britannique doivent présenter un test PCR négatif s'ils veulent avoir une chance de rentrer pour Noël.

En Moselle, Helen Hammond, maire franco-britannique de Sierck-les-Bains, est elle aussi restée à quai. Elle s’apprêtait à rejoindre sa famille qui vit dans le Devon, un état de l’extrême Sud Ouest de l'Angleterre, pour les fêtes. L'élue a du faire demi tour dès samedi : On était sur le point de partir avec ma fille, on avait réservé un hôtel la veille avant de prendre le bateau pour l'Angleterre. On était sur la route , à une heure de Dunkerque, quand mon père m'a appelé et m'a dit que ce n’était plus possible de venir", témoigne-t-elle.

On va faire un méga-Skype pendant le repas de Noël - Helen Hammond, maire franco-britannique de Sierck les Bains

Cela s'est joué " à quelques jours près " pour Helen Hammond, qui se réjouissait de retrouver ses parents qu'elle n'a pas vus depuis l'été dernier. Néanmoins, "cela vaut peut être mieux que de rester bloqués la-bas ensuite pour on ne sait combien de temps", se console-t-elle.