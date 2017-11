Fermeture des voies sur berges à Paris, un an après : plus de bouchons et plus de bruit selon un rapport de la Région

Le rapport du Comité de suivi qui fait le bilan un an après la fermeture des voies sur berge est publié mercredi par le Conseil régional. Il indique que les bouchons sont plus importants. La circulation s'est reportée jusqu'au périphérique, les grands axes de Paris sont plus encombrés.

Il y a un an, les voies sur berge entre La Concorde et l'Arsenal à Paris étaient interdites aux voitures. Le Conseil régional d'Ile-de-France a demandé un bilan. Le comité régional d'évaluation, présidé par le professeur Pierre Carli médecin chef du Samu de Paris, le publie ce mercredi. Ce bilan est plutôt catastrophique. La Mairie de Paris, qui a décidé la fermeture des voies sur berges, réagit. Elle estime que "ce rapport commente de manière caricaturale des données déjà connues".

Plus de bouchons, plus de bruit

Le bilan, un an après la fermeture des voies sur berges est accablant. L'étude réalisée de septembre 2016 à septembre 2017 fait une centaine de pages. Il indique que les bouchons se sont densifiés. Le report de la circulation s'est étalé jusqu'au périphérique. Le soir, sur le périphérique sud, le temps de parcours s'est allongé d'un tiers. Les grands axes de la capitale sont plus encombrés, en particulier les quais hauts et le boulevard Saint-Germain. Là encore, le parcours est plus long. Il y a aussi plus de bruit, de jour comme de nuit. La Région demande d'ailleurs à la ville de prendre des mesures pour faire baisser le bruit.

La pollution en hausse

Selon le rapport du comité de suivi, la pollution a fortement augmenté mais il précise qu'elle est liée aux épisodes météorologiques. La pollution s'est déportée sur les axes de report, précise l'étude qui constate que le nombre de voitures dans la capitale n'est pas en baisse. La fermeture des voies sur berge n'aurait donc pas incité les automobilistes à choisir un autre mode de transport.