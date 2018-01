Cette fermeture intervient dans le cadre des travaux de doublement des trois viaducs entre Bourgueil et Langeais. La fermeture totale de l'autoroute du samedi 6 au lundi 8 janvier concerne uniquement le sens Angers-Tours. Plusieurs fermetures ponctuelles auront lieu pendant le mois de janvier.

Bourgueil, France

Fin 2017, l'entreprise Vinci Autoroutes a engagé des travaux pour faire passer les trois viaducs de la Perrée, de la Roumer et de Langeais Est à 2x2 voies. Ce chantier nécessite des fermetures ponctuelles sur ce tronçon autoroutier. La prochaine étant du samedi 6 janvier à 20h au lundi 8 janvier à 7h. Pendant un jour et demi, l'autoroute A85 sera fermée à la circulation entre les sorties n°5 Bourgueil et n°7 Langeais, dans le sens Angers-Tours.

Les usagers pourront suivre un itinéraire de substitution, en prenant la sortie Bourgueil, les départementales RD 749 et RD 952, puis en rentrant de nouveau sur l'autoroute par l'entrée Langeais. Cette fermeture ponctuelle sera répétée toutes les nuits du lundi 15 au vendredi 19 janvier, de 20h à 7h. Puis pendant la journée et la nuit du vendredi 19 à 20h au lundi 22 à 7h. L'A85 sera ensuite fermée dans les deux sens sur ce tronçon du mardi 23 à 20h au jeudi 25 janvier à 7h.

Les travaux de doublement vont durer jusqu'à 2020. En Indre-et-Loire, ils coûtent 80 millions d'euros à Vinci Autoroutes et représentent 80.000 heures de travail pour la centaine de personnes s'affairant sur chaque viaduc. Deux réunions d'informations auront lieu le 20 janvier à la salle communale de Cinq-Mars-La-Pile de 9h à 12h et le 3 février à la salle communale de Langeais de 9h à 12h.