Fermeture du métro de Marseille à 21h30 : les bus de remplacement seront gratuits

La RTM précise ce jeudi les conditions de la fermeture prochaine du métro marseillais à 21h30 en semaine, pendant un an. Il s'agit pour la RTM de tester les futures rames Neomma, le métro automatisé en pilotage automatique intégral. Certaines rames circuleront dès la fin de l'année 2024.

Le métro ferme à 21h30 dès le 23 octobre, puis du lundi au jeudi à partir du 6 novembre

La RTM doit tester ce nouveau matériel roulant, ainsi les équipements de signalisation. Les essais se feront donc le soir, à partir de 21h30 au lieu de 00h34, du lundi au jeudi.

Les premières fermetures prévisionnelles à 21h30 sont annoncées pour le lundi 23 octobre, mardi 24 octobre puis lundi 30 octobre, mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre. À partir du lundi 6 novembre, les deux lignes de métro fermeront à 21h30 (dernier départs des terminus) du lundi au jeudi inclus.

"Un important dispositif d’information sera déployé à compter du 9 octobre sur les supports digitaux de la RTM, en station de métro et aux points d’arrêt de bus relais, précise la RTM. Au démarrage, un accompagnement par des agents de terrain sera mis en place afin d’orienter et d’accompagner les voyageurs".

En fin de semaine, le métro restera ouvert normalement, avec un dernier départ à 00h34, voire au-delà, les vendredi, samedi, dimanche, jours fériés et veilles de fête. De la même façon, les supporters pourront prendre le métro les soirs de match de l'OM ou d’événements particuliers.

Le réseau de tramway continuera de circuler tous les jours de la semaine aux horaires habituels.

Des bus de substitution gratuits

Pour pouvoir transporter les usagers en soirée, un service de bus de substitution, entièrement gratuit, est annoncé. Il est doté de 26 véhicules.

Trois lignes de bus relais sont prévues, avec une fréquence de 10 minutes toute la soirée, sur les trajets suivants :

M1A : Métro La Rose - Métro La Timone

M1B : Métro La Timone - Métro La Fourragère

M2 : Métro Gèze - Métro Ste Marguerite

Les premiers départs se feront à 21h20 sur les lignes M1A et M2, de manière à assurer une fréquence de 10 minutes à chaque station après le passage du dernier métro. Les derniers départs se feront de chaque terminus métro à 00h30. Pour assurer la correspondance entre la ligne M1A et la ligne M1B, les derniers départs de La Timone se feront à 00h50.

La RTM assure que "les itinéraires de ces lignes ont été pensés pour desservir les stations de métro au plus près". AInsi, huit nouveaux arrêts de bus sont créés et quatre arrêts existants sont déplacés.

Attention, la station Désirée Clary ne peut pas être desservie par le bus relais à cause de la voirie et des sens de circulation : elle restera desservie par les bus de soirée 526 et 535.

Les premières rames Neomma circuleront fin 2024

Durant près d’un an, ces interruptions de trajet le soir permettront de tester les nouvelles rames Neomma à Marseille.

Les trois premières rames entièrement automatisées circuleront fin 2024 sur la ligne M2. Au début de l’année 2025, deux nouveaux trains seront livrés à la RTM chaque mois, pour atteindre un total de 38 rames.

En parallèle du test des nouvelles rames, les quais du métro seront en travaux pour poser des facades de quai sécurisées, les premières seront en place fin 2025.

La mise en exploitation en automatisme intégral est, à ce jour, planifiée vers juin 2026 sur la ligne M2 et vers juillet 2027 sur la ligne M1. Entre fin 2024 et juillet 2027, des rames automatiques avec conducteurs (cabines provisoires) et des rames actuelles circuleront simultanément sur les lignes.