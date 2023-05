Fermeture du Pont du Brault : des travaux qui pourraient durer jusqu'à l'été

Depuis jeudi 18 mai, plus aucun véhicule ne peut franchir le Pont du Brault qui enjambe la Sèvre Niortaise. Le vérin qui permettait au tablier de faire ce mouvement de va-et-vient a rompu, bloquant le tablier en position verticale. La pièce est en ce moment inspectée dans un atelier à La Rochelle pour déterminer si elle peut être réparée. "Si le corps de vérin n'a pas subi d'autres avaries la remise en service total de l'ouvrage pourrait intervenir le vendredi 23 juin", indique le département de la Charente-Maritime.

ⓘ Publicité

Circulation des véhicules d'ici trois semaines

Que le corps de vérin soit réparable ou non, dans les trois semaines à venir, une entreprise va redescendre le tablier en position horizontale. La circulation des véhicules sera de nouveau possible mais cela entraînera une nouvelle interruption de la navigation sur le fleuve. Le vérin est en ce moment en train d'être inspecté dans un atelier à La Rochelle pour voir s'il peut être réparé. Si le corps de vérin est trop endommagé, la pièce devra être entièrement changée, ce qui pourrait prendre jusqu'à deux mois, d'après Frédéric Caron, directeur des infrastructures du département de la Charente-Maritime. Cela impactera la navigation mais la circulation routière pourra se poursuivre.

C'est la tête du vérin qui a rompu © Radio France - Lucas Bouguet

Pour l'heure, le pont est bloqué en position levée et il n'est pas prêt de bouger puisqu'il a été scellé sur six points pour retenir les 150 tonnes du pont. Quatre pieux ont été soudés au niveau du tablier (80 tonnes) et deux autres ont été scellés au niveau des contre-poids (70 tonnes).

Aucun défaut détecté lors des dernières maintenances

"Le vérin et l'hydraulique de commande font l'objet d'une maintenance régulière et attentive", assure Frédéric Caron. La dernière fois que le système a été inspecté "il n'y avait pas de défauts visibles". L'adjoint au maire de Charron, Christophe Azama, précise "on savait qu'il y avait besoin de faire des travaux mais aucune urgence n'a été détecté." Effectivement, des travaux sont programmés sur l'infrastructure. Le tablier du pont doit être remplacé d'ici fin 2024.

Frédéric Caron, directeur des infrastructures du département de Charente-Maritime © Radio France - Lucas Bouguet

Les travaux de réparation de l'infrastructure, cogérée par la Charente-Maritime et la Vendée, vont coûter 4 millions d'euros (soit environ 2 millions d'euros par département).