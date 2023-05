Fermeture du Pont du Brault : les travaux devraient durer trois semaines

Depuis ce jeudi 18 mai, le Pont du Brault est fermé à cause d'un vérin qui a cassé

Les travaux concernant le pont du Brault devraient durer trois semaines. Voilà ce qu'annonce la mairie de Charron sur sa page Facebook. Sauf nouveaux problèmes techniques évidemment. Ce vieux pont levant, qui permet aux automobilistes de franchir la Sèvre Niortaise entre la Charente-Maritime et la Vendée, au nord de La Rochelle, est en panne depuis jeudi 18 mai, en position levée. Ce qui renvoie une grande part de la circulation par Marans, où la circulation est impossible. Le problème, c'est que le vérin qui a cassé ne peut pas être remplacé facilement. Il n'y a pas de solution simple et complètement satisfaisante... Un casse-tête pour la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly. "Des opérations de sécurisation afin de verrouiller l'ouvrage en position ouverte et pour s'assurer que le tablier ne retombe pas" vont commencer selon le site de Charron.

ⓘ Publicité

En attendant, la circulation routière sur la D9 et la circulation fluviale sont interrompues. Une déviation par Marans est mise en place. Le restaurant "le Bon accueil", lui, reste ouvert.

Un contournement de Marans indispensable selon le département

La présidente du département, Sylvie Marcilly, "a demandé aussi aux équipes de considérer qu'on pourrait peut être avancer le chantier qui était prévu en fin d'année. Mais ça veut dire aussi qu'il faut préparer toutes les pièces et la mise en place d'un nouveau pont." Selon Sylvie Marcilly, c'est surtout la démonstration que le contournement de Marans, il est indispensable.