Fermeture du pont entre Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches: circulation compliquée dès ce lundi

La circulation va être compliquée à partir de ce lundi pour se rendre sur la rive gauche de la Moselle depuis Ars et ses environs. Le pont qui relie la commune à Jouy-aux-Arches est complètement fermée à la circulation des véhicules à partir de ce lundi 8h et pour plus de 3 mois, jusqu'au 23 juin.

Cela va être compliqué de franchir la Moselle dès ce lundi matin 6 mars, pour tous les automobilistes mosellans de la rive gauche, qui souhaitent rejoindre Metz. Le pont qui relie Ars-sur-Moselle à Jouy-aux-Arches, sur la RD11, va être complètement coupé à la circulation des véhicules à partir de ce lundi 8 heures et pour longtemps. Il ne rouvrira que plus de 3 mois plus tard, le 23 juin. Seuls les piétons et vélos pourront continuer à l'emprunter. 15.000 véhicules l'utilisaient chaque jour. Les travaux, qui s'élèvent à 3,7 millions d'euros, financés en quasi totalité par le Département de la Moselle, doivent permettre de sécuriser l'ouvrage qui date de 1966 et dont les fondations sont fragilisées.

Quelles sont les déviations possibles?

Par le pont de Corny (RD66) : uniquement pour les voitures. Ce pont est trop étroit pour permettre aux poid-lourds de passer

Par le pont de Moulins-les-Metz (RD157B) : tous véhicules

"La sécurité est à ce prix"

Une signalisation spécifique de déviation et le fléchage d’itinéraires conseillés sont déjà en place. Ces travaux et surtout la coupure du pont sont vraiment gênants pour les 15.000 véhicules qui l'empruntaient chaque jour, reconnait le maire d'Ars sur Moselle, Bruno Valdevit, mais ajoute-t-il, "la sécurité est à ce prix". La fin totale des travaux du pont de la Moselle est prévue pour la fin août 2017.