Un plan B pour la circulation pendant la fermeture du tunnel de Bastia

"On se doute bien que la circulation sera ralentie mais on ne veut pas qu'elle soit arrêtée." Pour l'instant, la mesure n'est pas encore appliquée. Mais les autorités ne veulent rien laisser au hasard : si la ville de Bastia est trop congestionnée après la fermeture du tunnel, la préfecture pourra mettre en place la circulation alternée. Les jours pairs, seuls les véhicules avec une plaque d'immatriculation paire pourront circuler. Les jours impairs, ce sera l'inverse.

Garantir la circulation des secours

"L'enjeu c'est de garantir l'accès rapide des secours en cas de besoin et l'accès des praticiens de soin au domicile des patients, explique Pierre Savelli, le maire de Bastia. Dans une journée de 24h, on doit passer plus de temps au domicile des patients que dans les embouteillages."

Une cellule spéciale sera mise en place dès lundi 21 février pour suivre l'évolution du trafic. "L'alternat sera décidé en fonction de la circulation, avec des mesures régulières faites au cours de la journée, mais aussi grâce au retour de l'hôpital des services de santé et des services publics essentiels", détaille François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Si la préfecture met en place l'alternat, la décision entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de l'arrêté préfectorale.

Des contrôles... et des exceptions

Si l'alternat est mis en place, des contrôles seront effectués, notamment près du palais de justice ou au niveau du port de Toga. Au total, 36 agents, issus de la police nationale ou des CRS seront affectés à ces missions.

Une liste d'exceptions sera publiée si l'alternat est mise en place. Les taxis pourront par exemple continuer à travailler. Pour encourager le covoiturage, les véhicules avec plus de trois personnes à bord ne seront pas soumises à l'alternat.

Avant de savoir s'ils vont mettre en place l'alternat, les autorités préviennent : pour les voitures en double file, ce sera tolérance zéro : "verbalisation puis mise en fourrière".