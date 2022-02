À cette échelle, c'est une première. Pour pouvoir continuer à intervenir rapidement malgré la fermeture du tunnel de Bastia, les pompiers ouvrent un avant-poste dans le nord de la ville, sur le port de commerce. Une quinzaine de pompiers y effectueront des gardes dès ce jeudi 17 février.

Un "gros effort" des sapeurs-pompiers

Au rez-de-chaussée, un standard, quelques canapés et deux lits. À l'étage, d'autres chambres pour accueillir les soldats du feu pendant leurs gardes de 24h. La Méridionale prête gratuitement ses locaux aux pompiers, le temps de la fermeture du tunnel. C'est le centre opérationnel (le CODIS) qui distribuera les appels selon des zones pré-établies. Si un appel est passé depuis une zone limitrophe aux deux casernes, le CODIS choisira quel groupe envoyer selon l'état de la circulation.

Des chambres sont prêtes pour accueillir les pompiers pendant leurs gardes de 24h. © Radio France - Mathilde Ansquer

La mise en place de cet avant-poste représente "un gros effort de tous les sapeurs-pompiers", assure le colonel Pieri, directeur du service incendie de Haute-Corse. Pour donner les moyens à cette annexe, le nombre de gardes a été augmenté : 15 pompiers seront mobilisés au Nord et 15 autre au Sud, contre 22 pour toute la caserne habituellement.

Tout dépendra de la circulation

Pourtant, tous ces efforts pourraient ne servir à rien. "Ce centre permet de diminuer par deux le temps d'intervention. Mais pour cela, il faut que les conditions de circulation le permettent" explique Mejdi Jamel, le directeur de cabinet du préfet.

Les voies réservées aux transports d'urgence ? "Encore faut-il pouvoir y accéder ! Et arriver au domicile des gens qui ont un problème. Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque boulevard Paoli, il faut passer par les routes qui permettent d'y accéder. On est dépendants du comportement des gens et si on veut que ce dispositif soit efficace, il faut que chacun restreigne ses déplacement et évite de circuler à Bastia en heure de pointe dans les trois semaines qui viennent."

Pour le moment, il n'est pas prévu de pérenniser cet avant-poste après la fin des travaux.