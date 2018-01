Attention, au Havre, un gros changement de circulation débute ce mardi. Le tunnel Jenner qui relie ville haute et ville basse est désormais fermé à la circulation pendant presque 1 an pour travaux. Sacré changement pour 10 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour.

Le Havre, France

Le tunnel Jenner au Havre qui a ouvert en 1956 est, à partir de ce mardi 2 janvier 2018 fermé à la circulation pour des travaux de sécurisation. Des travaux à 15 millions € qui vont durer presque un an, jusqu'au 15 décembre 2018.

Besoin d'une mise aux normes de sécurité

Le tunnel ouvert à la circulation il y a 62 ans, va faire peau neuve avec un nouveau système de ventilation et de détection en cas de fumée. Une voie spéciale pour les secours, camions de pompiers et ambulances, va être aménagée au milieu de la voie de circulation et dans les deux sens. Tout un système informatique de surveillance va également voir le jour. Si la CODAH, la communauté d'agglomération havraise fait ces travaux, c'est qu'elle y est obligée car depuis la catastrophe du tunnel du Mont Blanc en 1999, les normes de sécurité sont drastiques.

Des changements pour les usagers

Forcement pour les usagers, prés de 10 000 véhicules par jour et jusqu'à 250 vélos, il va falloir changer d'itinéraire pendant prés d'un an. Pour faire simple, si vous êtes en haut du tunnel, il faut passer par Sainte-Cécile et Graville ou bien par la cavée verte pour rejoindre la ville basse. Le tarif pour le tramway est réduit entre les stations place Jenner et Rond-Point (ticket vendu dans ces deux stations à 50 centimes). Le tramway n'est donc pas impacté par ces travaux. Enfin le parking Maréchal Joffre devient gratuit tous les samedis pendant la durée des travaux, c'était une demande des commerçants.