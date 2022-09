Fermeture du viaduc du Gouët à Saint-Brieuc : les déviations pour éviter les bouchons

De grosses perturbations de circulation sont à prévoir à partir du lundi 5 septembre sur la RN12, l'axe Rennes-Brest, à hauteur du viaduc du Gouët à Saint-Brieuc. On vous explique comment tenter d'éviter les bouchons.

Le viaduc du Gouët qui surplombe le port de Saint-Brieuc, est composé de deux ponts, cote à cote. Et l'un de ces ponts, celui côté mer, va être coupé à la circulation pendant trois semaines, à partir de 6h le lundi 5 septembre jusqu'à 7h le 26 septembre. Le temps de réaliser de gros travaux d'étanchéité. Au lieu de quatre voies, il n'y en aura plus que deux sur une distance d'environ deux kilomètres, un véritable goulet d'étranglement pour les 71 000 véhicules, dont 8% de camions, qui passent ici chaque jour.

Cela va inévitablement générer d’importantes difficultés de circulation dans l’agglomération briochine, prévient la Direction Interdépartementale des Routes Ouest (Diro).

Pendant cette période, les bretelles de sortie de la RN12 des échangeurs de Rohannec’h et de Ginglin seront fermées et des déviations locales seront mises en place.

Plusieurs déviations

Pour limiter le flux habituel de circulation sur la RN12 et la durée des ralentissements, trois itinéraires conseillés seront mis en place, dans les deux sens de circulation :

- un itinéraire dit « grande maille » en empruntant la RN 164 et la RN165 entre Montauban-de-Bretagne et Brest et la RD 769 pour les usagers roulant en provenance ou en direction de Morlaix ;

- un itinéraire intermédiaire passant près de Quintin, entre les échangeurs de Kertedevant et du Perray, empruntant la RD 7, la RD790, la RD 700, la RD 222 puis la RN 12,

- un itinéraire plus court entre les échangeurs de La Barricade à Trémuson et du Perray à Yffiniac, empruntant la RD 712, la RD 36, la RD45 et la RD 222.

Enfin, pour que les usagers puissent adapter leur itinéraire, un affichage du temps de parcours supplémentaire par rapport à la normale sera proposé sur la RN 12 en amont et en aval de la zone de travaux.

Plan de déviation du viaduc du Gouët - Diro

Pendant cette période difficile pour la circulation dans l’agglomération de Saint-Brieuc, les usagers sont invités à modifier leurs habitudes de déplacement, quand ils le peuvent, en adoptant une ou plusieurs des recommandations suivantes :

- Différer les déplacements en dehors des heures de pointe de trafic,

- Emprunter les itinéraires recommandés,

- Prendre les transports en commun ou se déplacer en deux-roues.