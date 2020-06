Fermeture en journée de la voie des Mercureaux jusqu'au 3 juillet à Besançon

La voie des Mercureaux : le contournement sud-ouest de Besançon (Doubs) via la RN 57

Bien connue aussi pour son pointilleux radar tronçon -le premier installé en France, à l'été 2012- dans le sens descendant sur la RN 57, la voie des Mercureaux va être nettement moins empruntée toute cette semaine sur les hauteurs de Besançon (Doubs). Le contournement sud-ouest de la ville sera fermée dans les deux sens de circulation à compter de ce lundi 29 juin et jusqu'à ce vendredi 3 juillet inclus. Mais pas jour et nuit, pas en continu, précise la direction interdépartementale des routes de l’Est (DIR Est) : seulement une partie de la journée, à chaque fois, entre les heures de pointes du matin et de l'après-midi. Des déviations seront malgré tout mises en places.

Maintenance annuelle des éléments de sécurité dans les quatre tunnels des Mercureaux

Contrairement à la précédente session de maintenance estivale en 2019, c'est de 9h30 à 17h que la circulation sera quotidiennement interdite pour permettre aux agents de la DIR Est de procéder à l'entretien annuel obligatoire des éléments de sécurité dans les deux tunnels "bi tubes" de la voie des Mercureaux. Autrement dit, quatre tunnels en réalité puisque les véhicules ne se croisent pas, ni dans le tunnel de Bois de Peu (creusé sur 565 m de longueur dans le sens de la montée ; 576 m dans le sens de descente) ni dans le tunnel de Fontain (288 m en montée ; 298 m en descente). La maintenance générale à y réaliser comprend notamment l'ensemble des "équipements dynamiques" de sécurité : caméras, éclairages, bornes incendie ou encore système d'évacuation des fumées.