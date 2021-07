Fermeture jusqu'à la fin du mois de juillet pour le tunnel de la Gâtine à Angoulême

A Angoulême, le tunnel de la Gâtine est fermé jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est une fermeture programmée de longue date, pour ce tunnel de plus de 500 mètres qui relie le Sud de l'Agglomération à la gare SNCF, et qui voit passer jusqu'à 14 000 véhicules par jour.

A Angoulême, le tunnel de la Gâtine est fermé jusqu'à la fin du mois de juillet. Ce sont des travaux de maintenance traditionnelle, d'entretien des abords et de peinture des marquages routiers. Le tunnel de la Gâtine avait été fermé pendant 13 mois, de juillet 2018 à Septembre 2019, pour un chantier de rénovation et de mise en conformité des tunnels urbains après le drame de l'incendie sous le tunnel du Mont-Blanc. Le tunnel de la Gâtine voit passer jusqu'à 14 000 véhicules par jour. Les travaux de rénovation du tunnel avaient nécessité la construction de puits d'évacuation et de corridors de sécurité. L'éclairage et la ventilation avaient été améliorés. La fermeture pendant plus d'un an avait provoqué d'immenses embouteillages dans le centre-ville d'Angoulême. La période estivale devrait cette fois avoir moins de conséquences négatives pour les automobilistes angoumoisins.

Des travaux programmés de longue date © Radio France - Pierre MARSAT

Déjà, en décembre 2019, de nouveaux équipements de sécurité avaient été installés pour sécuriser les éventuelles fermetures du tunnel, avec des plots lumineux pour préciser quand le tunnel est ouvert ou fermé. En Octobre 2020, un peu plus d'un an après la réouverture de l'équipement, des malfaçons de peinture avaient été découvertes à l'entrée nord. En janvier dernier, le tunnel était resté fermé pendant deux heures à cause de la mise en sécurité de la gestion technique centralisée qui avait détecté une anomalie : les barrières d'entrée du tunnel ne s'étaient pas ouvertes comme d'habitude, provoquant un début d'embouteillage jusqu'à ce qu'un technicien de la ville répare la panne.