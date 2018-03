La rocade nord de Béziers sera fermée à la circulation dès ce lundi et jusqu'à jeudi inclus entre 20H et 6H du matin sur le tronçon qui relie le giratoire Edgar Faure au niveau de la route de Pézenas et l'échangeur de Mercorent à hauteur de la route de Bédarieux.

A partir ce lundi soir 20H et jusqu'à vendredi 6H, ce tronçon de la rocade nord de Béziers sera fermé toutes les nuits mais rendu à la circulation la journée. Il s'agit d'installer au dessus de la voie ferrée reliant Béziers à Clermont-Ferrand une structure métallique de 150 tonnes et 50 mètres de long dans le cadre de l'élargissement de la rocade passant d'une à deux fois 2 voies. Une nécessité car cette portion entre l'échangeur de Bonaval et le giratoire Vincent Badie est systématiquement saturée aux heures de pointe. Depuis l'an dernier, quatre ouvrages ont d'ores et déjà été installés . Les deux plus importants étant l'aménagement du giratoire conduisant à l' hôpital, les grandes surfaces de l'est de Béziers ou l'A 9, et celui du giratoire de la route de Pézenas, en direction de l'A 75.

Les automobilistes biterrois ont hâte de pouvoir profiter de cette rocade nord agrandie sur deux fois 2 voies mais il va falloir encore patienter un peu pour que les ouvrages soient reliés entre eux. L'ouverture est prévue à la fin de cette année 2018. L'opération aura coûté 20M€ essentiellement financée par le Conseil Départemental de l'Hérault avec une participation du Conseil Régional d'Occitanie.