Fermetures de routes : le planning des travaux de nuit en Provence du 18 au 22 octobre

Nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre 2021

Fermeture de l' A55 direction Marseille, de La Mède à l'Estaque, de 21h à 6h. Déviation par le réseau secondaire via Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès, Le Rove ou Marignane.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon. Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Nuit du mardi 19 au mercredi 20 octobre 2021

Fermeture de l' A55 direction Marseille, de La Mède à l'Estaque, de 21h à 6h. Déviation par le réseau secondaire via Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès, Le Rove ou Marignane.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon. Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021

Fermeture de l' A55 direction Marseille, de La Mède à l'Estaque, de 21h à 6h. Déviation par le réseau secondaire via Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès, Le Rove ou Marignane.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon. Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Nuit du jeudi 21 au vendredi 22 octobre 2021

Fermeture de l' A55 direction Marseille, de La Mède à l'Estaque, de 21h à 6h. Déviation par le réseau secondaire via Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès, Le Rove ou Marignane.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Lyon et de la bretelle de sortie en provenance de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon. Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.