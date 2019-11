Fermetures des guichets en gare : le maire de Varangéville va écrire au nouveau PDG de la SNCF

Varangéville, France

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le nouveau PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou évoque une demande récurrente des voyageurs : "plus de personnel au guichet" pour réduire le temps d'attente. "Il ne faut pas que l'effort de productivité se fasse au détriment des attentes des clients", ajoute-t-il.

"Parler aux ordinateurs"

"Nous allons saisir la balle au bond," réagit René Bourgeois. Ainsi, le maire PCF de Varangéville (Meurthe-et-Moselle) a décidé de répondre au successeur de Guillaume Pépy pour dénoncer la disparition du guichet dans la gare de sa commune, il y a un peu plus d'un mois. Malgré la mobilisation des élus, des syndicats et des voyageurs, le guichet de Varangéville a été fermé le 27 septembre dernier et le poste d'agent a été supprimé dans la foulée.

Dans cette lettre, "nous dénonçons une fois de plus cet abandon. Nous voulons revenir à la situation d'avant avec le personnel adéquat," déclare René Bourgeois. L'élu pointe du doigt la logique purement budgétaire de la SNCF, sans prendre en compte les conséquences humaines d'une telle fermeture. Il rappelle d'ailleurs qu'entre 700 et 800 voyageurs passent en gare de Varangéville chaque jour.

"Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rapports humains. Partout, maintenant, il faut parler aux ordinateurs. Quand on entend le gouvernement qui veut relancer la vie dans les territoires, eh bien il n'en prend pas le chemin. Dans notre secteur, il y a 30 000 habitants, des gares importantes et là on supprime des choses essentielles."

Une pétition de 1 500 signatures

René Bourgeois prévoit aujourd'hui de consulter d'autres élus du territoire avant d'envoyer sa lettre au PDG de la SNCF. Le courrier sera également adressé au président de la région Grand Est Jean Rottner. Dans l'enveloppe, il glissera une pétition de 1 500 signatures réclamant le retour du guichet en gare de Varangéville.

Les propos du nouveau patron de la SNCF ? "Je n'y crois pas," répond René Bianchin. Le maire de Pagny-sur-Moselle a, lui aussi, été confronté à la fermeture du guichet dans sa commune. C'était le 8 mars 2019 et l'élu a encore cette fermeture en travers de la gorge. "Monsieur Farandou fait des promesses qu'il n'arrivera pas à tenir."

"Il ne faut pas se leurrer. Après Monsieur Pépy, Monsieur Farandou est dans la même démarche. Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on va créer des miracles. On est prêt à entendre qu'il remette en route certains guichets, mais j'en suis de plus en plus sceptique."

"Malheureusement, Pagny a perdu son guichet, poursuit René Bianchin. J'ai bien peur que la démarche soit nationale, notamment avec la mise en concurrence. Une fois de plus, le service public est mis à mal."

Manifestation des cheminots

Dans ce contexte, les cheminots ont décidé de se mobiliser ce mardi 5 novembre à Paris. Selon la CGT, près de 700 personnes ont manifesté à la gare de Nord en début d'après-midi. Parmi eux, une centaine de cheminots lorrains. Dans la région, "on a de nombreuses gares sans aucune présence cheminote," explique Nicolas Rogue, de la CGT Nancy. "Par exemple, avec le nouvel espace de vente en gare de Nancy, on est passé de huit à trois guichets. On se dirige vers là, vers une privatisation, une externalisation de ce qui fait le service usager !"

"On veut de la présence dans les gares, dans les trains pour la sécurité des usagers comme des cheminots. Bref, on veut un vrai service public ferroviaire."

Du côté de la CFDT Lorraine, on accueille plutôt favorablement les propos de Jean-Pierre Farandou en ce qui concerne la problématique des guichets. Mais le syndicat se veut très prudent et attend de voir les moyens mis sur la table.

Quant à l'inquiétude des syndicats sur une prochaine fermeture des gares de Blainville et de Pont-à-Mousson, l'entreprise se veut rassurante. "Aucune fermeture de guichet n'est prévue pour le moment dans ces deux villes," explique-t-on du côté de la SNCF Lorraine.