Fermetures nocturnes : des travaux sur les autoroutes et tunnels de Marseille et Toulon

Du 23 au 27 janvier 2017, de nombreux tunnels et autoroutes à Marseille et Toulon sont fermés la nuit pour travaux. France Bleu Provence vous dresse la liste des axes coupés et à éviter.

Nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier 2017

A Marseille : coupure de l'A7 entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h

entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h A Marseille : coupure de l' avenue S.Allende entre Saint-Jérôme et Sainte-Marthe dans les 2 sens de 21h à 6h

entre Saint-Jérôme et Sainte-Marthe dans les 2 sens de 21h à 6h A Marseille : fermeture des tunnels de la Joliette, du Vieux-Port (sens Nord/Sud) et St-Charles de 22h à 5h30

(sens Nord/Sud) et de 22h à 5h30 Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens de 22h à 6h

Nuit du mardi 24 au mercredi 25 janvier 2017

Coupure de l'A51 entre Les Milles et le convergent A7/A51 de Septèmes, sens Aix/Marseille, de 21h à 6h

entre Les Milles et le convergent A7/A51 de Septèmes, sens Aix/Marseille, de 21h à 6h A Marseille : coupure de l'A7 entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h

entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h A Marseille : fermeture des tunnels Joliette et Vieux-Port (sens Nord/Sud) de 22h à 5h30

(sens Nord/Sud) de 22h à 5h30 A Marseille : fermeture des tunnels Prado-Carénage et Prado-Sud dans les 2 sens de 22h à 5h

dans les 2 sens de 22h à 5h Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens de 22h à 6h

Nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier 2017

A Marseille : fermeture de la bretelle de sortie n°34 Les Arnavaux sens Lyon/Marseille sur l'A7 de 21h30 à 5h

sens Lyon/Marseille sur l'A7 de 21h30 à 5h A Marseille : coupure de l'A7 entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h

entre St-Charles et St-Antoine dans le sens Marseille/Lyon de 21h30 à 6h A Marseille : fermeture des tunnels Joliette et Vieux-Port (sens Nord/Sud) de 22h à 5h30

(sens Nord/Sud) de 22h à 5h30 Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens de 22h à 6h

Nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier 2017