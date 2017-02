Fermetures nocturnes et convoi ITER : la liste des axes fermés cette semaine

Les nuits du 6 au 10 février 2017, plusieurs routes, autoroutes et tunnels sont fermés à la circulation dans les Bouches-du-Rhône et le Var pour cause de travaux de nuit ou de convoi ITER. France Bleu Provence vous dresse, comme chaque semaine, la liste des axes fermés à éviter.

Nuit du lundi 6 au mardi 7 février 2017

Coupure de l' A51 entre Luynes et le convergent A51/A7 de Septèmes, sens Aix/Marseille, de 21h à 6h

Coupure de l' A7 entre St-Charles et le convergent A7/A51 de Septèmes, sens Marseille/Lyon, de 21h15 à 6h

Fermeture du tube sud du Tunnel de Toulon de 22h à 6h

Coupure de l' A57 entre le tunnel de Toulon et les Fourches, sens Marseille/Nice, de 22h à 6h

Convoi ITER : départ de Berre-l'Etang à 21h30, traversées par la D113 de La Fare-les-Oliviers à 23h30, Lançon-Provence à 23h40, franchissement du pont au-dessus de l'autoroute à 1h05, traversée par la D15 de Pélissanne à 1h15, La Barben à 1h35 et Lambesc à 2h10. Déviations par les villages de La Fare et Lançon et la route des Quatre-Termes

Nuit du mardi 7 au mercredi 8 février 2017

A Marseille : coupure de l' A7 entre St-Charles et St-Antoine, sens Marseille/Lyon, de 21h15 à 6h

A Bouc-Bel-Air : coupure de l' A515 (fin de la voie rapide de Gardanne reliant l'A51), sens Gardanne/Marseille, de 21h à 6h (déviation par les Chabauds, reprise de l'A51 à Plan-de-Campagne)

A Marseille : coupure de l' avenue Salvador Allende dans les 2 sens de 21h à 6h

Convoi ITER : départ de Lambesc à 22h, traversées par la N7, la D22 et la D561 de Vernègues à 22h20, Charleval à 22h45, La Roque d'Anthéron à 23h55, St-Estève-Janson à 1h15, Le Puy-Sainte-Réparade à 2h15 et Meyrargues à 2h50. Déviations par Mallemort, Mérindol, Lauris, Cadenet, Pertuis

Nuit du mercredi 8 au jeudi 9 février 2017

Fermeture du Tunnel de Toulon dans les 2 sens de 22h à 6h

Fermeture du Tunnel de Toulon dans les 2 sens de 22h à 6h

A Marseille : coupure de l' A7 entre St-Charles et St-Antoine, sens Marseille/Lyon, de 21h15 à 6h

Convoi ITER : départ de Meyrargues à 22h, traversées par la D15, D96 et D952 de Peyrolles-en-Provence de 22h55 à 23h30, Saint-Paul-lez-Durance à 2h35 et Cadarache à 2h50.

L'A51 fera fermée entre l'échangeur de Meyrargues n°14 et l'échangeur de Manosque n°18, dans les 2 sens, de 21h à 3h20.

Nuit du jeudi 9 au vendredi 10 février 2017

Coupure de l'A7 entre St-Charles et St-Antoine, sens Marseille/Lyon, de 21h15 à 6h

