Des soucis techniques dans le port britannique de Newheaven ont arrêté la rotation des ferries entre Dieppe et le port britannique depuis ce dimanche soir. Trois bateaux concernés. Le trafic devrait reprendre ce mardi à la mi-journée.

Dieppe, France

De gros soucis sur le transmanche entre Dieppe et Newhavean en Angleterre depuis dimanche soir il n'y a plus de ferries entre les deux villes à cause de problèmes techniques dans le port britannique. Le bateau ne peut pas s'amarrer au port.

Environ 1000 passagers touchés

La prochaine rotation devrait se faire mardi à la mi-journée en attendant des bus de substitution sont proposés. Pour ceux qui le peuvent, ils se rendent par leur propre moyens à Dunkerque pour prendre un autre ferry à destination de Douvres. Environ 1000 personnes sont concernées soit 3 ferries annulés.