Ouverture à la concurrence : Railcoop reliera bientôt la Lorraine et Rhône-Alpes en train

Un nouveau pas accompli, vers la circulation de trains de voyageurs concurrents de la SNCF. La coopérative Railcoop, qui réunit citoyens, entreprises et collectivités locales, a eu le feu vert, fin décembre, de l'ART (Autorité de Régulation des Transports), pour exploiter, d'ici 2023-2024, six lignes de voyageurs. Parmi elles, deux passeront par la Lorraine : Thionville-Grenoble et Thionville-Saint-Etienne. En clair, les trains relieront Thionville, Metz, Nancy, Toul, Neufchâteau, Culmont-Chalindrey et Dijon, puis bifurqueront soit vers les Alpes et Grenoble, soit vers Lyon et Saint-Etienne. Des lignes qui seront opérationnelles d'ici 2023-2024.

8 heures de trajet environ

Pour l'instant, Railcoop envisage deux allers-retours quotidiens, d'une durée de 8 heures de trajet. Des lignes "à l'ancienne" : nationales, entre régions, sans passer par Paris. "On ne se positionne pas sur la réouverture d'infrastructures ferroviaires : ces voies sont déjà circulables et circulées par d'autres trains. Nous recréons un service transversal, sans faire concurrence à la SNCF mais en venant en complémentarité de l'existant", explique Alexandra Debaisieux, la directrice générale déléguée de Railcoop.

On pourra aussi ne faire qu'une partie du voyage, par exemple un Metz-Nancy ou un Thionville-Dijon. Mais comment intégrer ces trains, sur des sillons parfois déjà saturés ? Cela fera partie des discussions qui vont s'ouvrir avec SNCF Réseau, anciennement Réseau Ferré de France. "Effectivement, ces discussions seront plus difficiles pour certains axes, notamment Metz-Thionville", estime David Valence, le vice-président aux Transports de la Région Grand Est. "Mais ces trains de région à région, ce n'est pas le cœur de métier de la SNCF aujourd'hui. Et SNCF Réseau a tout intérêt à jouer le jeu, financièrement".

Des rames à acquérir

Les discussions doivent aussi s'affiner avec SNCF Réseau pour déterminer les horaires précis, le nombre de voyageurs envisagés, l'usage des voies en temps de travaux. Alexandra Debaisieux, elle aussi, est optimiste : "SNCF Réseau a un devoir de neutralité, ils sont très vigilants aujourd'hui. Au démarrage, il y a eu quelques difficultés. Mais aujourd'hui, ils se mettent en ordre de bataille pour accueillir de nouveaux opérateurs sur le réseau." Il faudra discuter aussi du matériel roulant : Railcoop doit acquérir des rames pour assurer ces deux lignes.

Qui dit nouveaux opérateurs, dit recettes supplémentaires pour le gérant d'infrastructures

Railcoop a fait circuler son premier train de fret en novembre dernier, dans le sud-ouest de la France. Et le 11 décembre 2022, elle fera rouler son premier train de voyageurs, entre Bordeaux et Lyon, avec des rames achetées à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Grand Est, première région sociétaire de Railcoop

La Région Grand Est fait partie des 11.000 sociétaires de la coopérative : elle a même été la première région à entrer au capital. "Cet opérateur alternatif, qui va faire rouler des trains là où il y a des trous dans la raquette ferroviaire, c'est intéressant. C'était une façon de les soutenir, et d'envoyer un signal", explique David Valence. La Région a investi 300.000 euros.

A l'avenir, la région Grand Est souhaiterait qu'un opérateur ferroviaire, Railcoop ou autre, se penche sur une ligne Metz-Lille, qui passerait par les Ardennes.