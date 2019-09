Festival de Loire 2019 : comment circuler et stationner cette semaine à Orléans

Orléans, France

Le 9e Festival de Loire débute ce mercredi et jusqu'à ce dimanche à Orléans, plus de 200 bateaux et 700 mariniers vont s'installer sur les quais, et on attend plus de 750.000 personnes pour profiter de cet événement. France Bleu vous donne toutes les précisions sur les restrictions de circulation et de stationnement.

Les axes de circulation perturbés pendant le Festival

Quai du Châtelet : Circulation interdite du samedi 14 septembre à 20h au mercredi 25 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laissez-passer.

: Circulation interdite du samedi 14 septembre à 20h au mercredi 25 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laissez-passer. Quai du Fort Alleaume : Circulation interdite du samedi 14 septembre à 20h au mercredi 25 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laisse-passer.

: Circulation interdite du samedi 14 septembre à 20h au mercredi 25 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laisse-passer. Boulevard de la Motte Sanguin et Quai du Roi (entre le pont de Vierzon et la rue Alexis Danan) : Circulation interdite du mardi 17 septembre à 9h au mardi 24 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laissez-passer.

(entre le pont de Vierzon et la rue Alexis Danan) : Circulation interdite du mardi 17 septembre à 9h au mardi 24 septembre à 6h. L’accès pour les riverains sera uniquement possible entre 1h et 9h du matin sur présentation d’un laissez-passer. Pont George V: Coupure de circulation le samedi 21 septembre de 18h à 1h environ et le dimanche 22 septembre de 9h à 21h environ.

Où stationner ?

Les parkings relais avec le tramway

Les formules parkings relais + tram vous permettent de stationner votre véhicule dans l’un des parkings à proximité d’une station de tramway pour rejoindre le festival en toute simplicité, le tout pour trois euros.

Ligne A :

1 - Libération - Ave de la Libération - Orléans

2 - Zénith/Parc des Expositions Rue Robert Schuman - Olivet

3 - Victor Hugo - Ave Victor Hugo - Olivet

4 - Les Aulnaies - Rue de la Bergeresse - Olivet

Ligne B :

5 - Georges Pompidou - Rue de la Chistera - La Chapelle Saint Mesmin

6 - Rol Tanguy - Chemin de Chaingy Saint-Jean de la Ruelle

7 - Pont de l’Europe - Rue du Clos de Mistigris - Saint-Jean de la Ruelle

8 - Droits de l’Homme Ave des Droits de l’Homme - Orléans

9 - Gaudier Brzeska Ave Denis Papin - Saint-Jean de Braye

10- Clos du Hameau Rue de la Gare - Saint-Jean de Braye

Parkings Relais réservés aux clients TAO :

11 - Bustière - Rue Paul Bert Fleury les Aubrais (ligne A)

Parkings Relais en accès libre :

12 - Jules Verne - Rue des Fossés Fleury les Aubrais (ligne A)

Les parkings publics

Les parkings publics seront ouverts du mercredi 18 au samedi 21 septembre, jusqu’à 1h du matin et le dimanche 22 septembre de 10h à 20h (sortie possible à toute heure).

A - Médiathèque Place Gambetta - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h.

Place Gambetta - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h. B - Hôtel de Ville Rue Dupanloup - Conditions tarifaires habituelles.

Rue Dupanloup - Conditions tarifaires habituelles. C - Cathédrale Rue Saint-Pierre Lentin - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe.

Rue Saint-Pierre Lentin - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe. D - Saint-Paul Rue de la Chèvre qui danse - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe.

Rue de la Chèvre qui danse - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe. E - Münster Avenue de Münster - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h, ouvert 24h/24.

Avenue de Münster - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h, ouvert 24h/24. F - Les Halles Châtelet Place du Châtelet - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe.

Place du Châtelet - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe. G - Les Halles Charpenterie Place de la Loire - _ Accès réservé uniquement aux personnes en situation de handicap _.

Place de la Loire - _ _. H - Carmes Rue Henri Roy - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h.

Rue Henri Roy - Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h. I - Martroi Place du Martroi - Conditions tarifaires habituelles.

Place du Martroi - Conditions tarifaires habituelles. J - Cheval Rouge Place du Cheval Rouge - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe.

Place du Cheval Rouge - Conditions tarifaires habituelles, parc de stationnement conseillé pour l’accès au cinéma multiplexe. K - Gare Rue Saint-Yves - Conditions tarifaires habituelles, ouvert 24h/24.

Rue Saint-Yves - Conditions tarifaires habituelles, ouvert 24h/24. L - Patinoire Rue Albert Lejeune Gratuit à partir de 17h et le dimanche de 10h à 20h

Les navettes gratuites

Pour permettre à un maximum de monde de profiter du Festival de Loire 2019, le département du Loiret met en place des navettes gratuites sur l’ensemble du territoire. Trois navettes gratuites sont mises en place au départ de Gien, Montargis et Pithiviers. Vous pouvez encore vous inscrire sur loiret.fr (capacité de 50 places par navette et par ville).