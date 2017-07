Festivités du 14 juillet : comment circuler dans Bordeaux centre ?

Un an après l'attentat de Nice, la sécurité a été fortement renforcée pour les festivités du 14-Juillet à Bordeaux. La mairie et la préfecture ont notamment mis en place des interdictions de circulation et de stationnement.

Pour les festivités du 14-Juillet et la fête nationale, la préfecture et la mairie de Bordeaux ont mis en place un périmètre de sécurité allant des quais entre le pont Chaban-Delmas et le pont de pierre jusqu'aux cours intérieurs de la ville. C'est là notamment où ont lieu le défilé militaire et le feu d'artifice. Cette zone, sous vidéo-surveillance, fait l'objet de restrictions et interdictions de circulation et stationnement.

Stationnement interdit

Le stationnement des véhicules sera interdit le 14 juillet de 12 h à 22 h quai Louis XVIII et quai des Chartrons entre les allées de Bristol et le cours du Médoc (y compris sur la contre-allée et les espaces et parkings de plein air situés côté fleuve) cours de la Martinique sur les emplacements situés des deux côtés entre les quais et la rue Notre Dame, rue Latour (en totalité) de 16 h à 21 h.

Circulation interdite ou déviée

La circulation des véhicules sera interdite de 16 h à 22 h : piste cyclable des quais entre la place Latour et le cours de la Martinique, quai Louis XVIII et quai des Chartrons (y compris les contre-allées) dans les deux sens, entre le cours du Médoc et les allées de Bristol (exclues), cours de la Martinique entre le quai des Chartrons et le cours Portal. Le sens de circulation de la rue Latour sera inversé de 16 h à 21 h (déviation vers la rue Notre Dame).

La circulation des véhicules pourra aussi être interrompue de 20 h à 2 h du matin : sur tous les quais rive gauche et les voies adjacentes (dans les deux sens entre la rue Peyronnet et les allées de Bristol exclues) / quai des Queyries et les voies adjacentes (partie comprise entre la place Stalingrad et la rue Nuyens) / piste cyclable située quai des Queyries / piste cyclable située quais rive gauche (partie comprise entre la place Bir Hakeim et allées de Bristol) / pont de pierre.

La circulation sera déviée de 20 h à 2 h du matin à partir de la rue Peyronnet dans le sens Sud-Nord et maintenue entre le pont de pierre et la rue Peyronnet dans le sens Nord-Sud uniquement. La circulation sur la contre allée des quais sera interdite du cours Alsace Lorraine aux allées de Munich ainsi que sur les voies adjacentes.

Le service de tram perturbé

La circulation du tramway est interrompue de 16 h à 21 h ligne B entre Quinconces et bassins à flots. Puis entre 22 h et 2 h du matin sur la ligne A entre les stations Stalingrad et Sainte-Catherine et ligne C entre les Quinconces et la gare Saint-Jean.