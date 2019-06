Fête de la musique à Nice : Toutes les informations pratiques

Nice, France

La circulation

De nombreux axes importants du centre ville de Nice seront fermés, en plus des travaux du moments, la circulation dans le centre ville de Nice ce jeudi et vendredi s'annonce compliquée.

Du 21 Juin 2019 à 9h30 au 22 Juin 2019 à 4h impossible de circuler sur l'avenue Max Gallo, le tunnel Liautaud, la rue Saint-François de Paule, le boulevard Jean Jaurès, l'avenue de Verdun, l'avenue de Suède, la rue Paradis (sauf riverains avec accès par la rue Masséna)

impossible de circuler sur l'avenue Max Gallo, le tunnel Liautaud, la rue Saint-François de Paule, le boulevard Jean Jaurès, l'avenue de Verdun, l'avenue de Suède, la rue Paradis (sauf riverains avec accès par la rue Masséna) Du 21 Juin 2019 à 9h30 au 22 Juin 2019 à 7h les axes Félix Faure, rue Chauvain et rue Guidoni sont fermées.

les axes Félix Faure, rue Chauvain et rue Guidoni sont fermées. Du 21 Juin 2019 à 15h au 22 Juin 2019 à 4h les axes rue Van Loo, rue Desboutin, rue Alexandre Mari et rue Milton Robbins sont fermées.

les axes rue Van Loo, rue Desboutin, rue Alexandre Mari et rue Milton Robbins sont fermées. Le soir du vendredi 21 Juin 2019 à 18h jusqu'au samedi 22 Juin 2019 à 4h les restrictions de circulations seront plus importantes encore. Circulation impossible sur la promenade des Anglais (chaussée Sud et Nord), le tunnel du Congrès, la rue Halévy, l'avenue Gustave V, la rue Saint-François de Paule, la rue de l’Opéra, la rue Bréa, l'avenue Félix Faure , le quai des États-Unis (sens Ouest / Est, sauf pour les véhicules sortant du parking Sulzer en direction du port - sens Est / Ouest, sauf pour les riverains et clients des hôtels La Pérouse et Suisse), et la rue Massenet.

Le plan de circulation de la ville de Nice pour la Fête de la Musique 2019 - Ville de Nice

Les Parkings

Des parkins sur centre ville de Nice seront fermés ce vendredi 21 et ce samedi 22 Juin 2019 :

MASSÉNA : Fermé du 21 Juin à 8h au 22 Juin à 4h

Fermé du 21 Juin à 8h au 22 Juin à 4h PLAZA : Fermé du 21 Juin à 14h au 22 Juin à 4h

Fermé du 21 Juin à 14h au 22 Juin à 4h RUHL : Fermeture des entrées uniquement du 21 Juin à 18h au 22 Juin à 4h - Sortie permanente

Fermeture des entrées uniquement du 21 Juin à 18h au 22 Juin à 4h - Sortie permanente SULZER : Fermeture des entrées uniquement du 21 Juin à 18h au 22 Juin à 4h - Sortie permanente

Fermeture des entrées uniquement du 21 Juin à 18h au 22 Juin à 4h - Sortie permanente CORVÉSY : Fermeture des entrées uniquement du 21 Juin à 15h au 22 Juin à 4h - Sortie permanente

Les parkings du Palais de Justice, du cours Saleya et Palais de la Méditerranée sont ouverts.

Le Stationnement

Soyez attentif à l'endroit où vous allez garer votre véhicules à partir de ce jeudi 20 juin 2019.

DU 20 JUIN 2019 À 8H30 AU 22 JUIN 2019 À 4H le stationnement est interdit sur l'avenue de Verdun, chaussée Nord, de la place Masséna à la rue Paradis, l'avenue Félix Faure (portion comprise entre la rue Alberti et la place Masséna)

sur l'avenue de Verdun, chaussée Nord, de la place Masséna à la rue Paradis, l'avenue Félix Faure (portion comprise entre la rue Alberti et la place Masséna) DU 20 JUIN 2019 À 8H30 AU 22 JUIN 2019 À 4H le stationnement est interdit sur la rue Chauvain (à partir de l’avenue Félix Faure, sur une longueur de 30 mètres)

sur la rue Chauvain (à partir de l’avenue Félix Faure, sur une longueur de 30 mètres) DU 21 JUIN À 6H AU 22 JUIN 2019 À 4H le stationnement est interdit sur l'avenue de Suède (entre la rue Gustave V et l’avenue de Verdun), l'avenue Max Gallo (ex Phocéens), y compris parking deux-roues), rue Saint-François de Paule (entre l’avenue Max Gallo et la rue Bréa, des deux côtés, y compris véhicules électriques) et le parking deux-roues sur l'allée Résistance et Déportation.

sur l'avenue de Suède (entre la rue Gustave V et l’avenue de Verdun), l'avenue Max Gallo (ex Phocéens), y compris parking deux-roues), rue Saint-François de Paule (entre l’avenue Max Gallo et la rue Bréa, des deux côtés, y compris véhicules électriques) et le parking deux-roues sur l'allée Résistance et Déportation. DU 21 JUIN 2019 À 13H AU 22 JUIN 2019 À 4H le stationnement est interdit sur l'avenue Félix Faure (entre la rue Alberti et la rue Gubernatis), sur le quai des États-Unis (chaussée Nord de l’avenue Max Gallo à la place du 8 mai 1945 - à l’exception des emplacements réservés aux hôtels La Pérouse et Suisse), la rue Desboutin, le boulevard Gambetta (côté Ouest entre la rue de France et la promenade des Anglais), la rue Alberti (sur 30 m à partir de l’avenue Félix Faure) et la promenade des Anglais (chaussée Nord entre l’avenue de Verdun et la rue du Congrès )

La ligne 1 du tram et les bus du réseau Lignes d'Azur

Depuis le 13 juin à 7h jusqu'au lundi 24 juin inclus : aucune liaison n'est effectuée entre les stations "Masséna" et "Opéra - Vieille Ville". Le tramway circule de la station "Henri Sappia" à la station "Masséna", et de la station "Opéra-Vieille Ville" à la station " Hôpital Pasteur".

Lors de la Fête de la Musique le 21 juin : De 14h à 00h40, aucune liaison n'est effectuée entre les stations "Gare Thiers" et "Garibaldi". Le tramway circule en service partiel entre les stations "Henri Sappia" et "Gare Thiers" puis entre les stations "Garibaldi" et "Hôpital Pasteur".

Vous pouvez emprunter la ligne 4 en correspondance avec les stations "Gare Thiers" et "Palais des Expositions" Jeudi 20 juin, de 9h00 à la fin de service et samedi 22 juin, du début de service à 7h00 :Lignes 8, 52, 61, 62 et 98 en direction du centre-ville uniquement : les lignes sont déviées après avoir effectué l'arrêt "Station J.C. Bermond". Elles empruntent les rues Alberti, Hôtel des Postes, de la Buffa, le boulevard Gambetta et reprennent leur itinéraire normal à partir de l'arrêt "Gambetta / Promenade".

Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Massenet, Gustave V et Congrès / Promenade

Vendredi 21 juin, de 9h00 à la fin de service des lignes de bus sont perturbées (52, 59, 61, 62, 70, 94, 98, 3, 8, 14, 17, 27 et 38). Plus de détail sur le site Lignes d'Azur.

Comment assister au concert ?

Pas de places à réserver sur un site internet, pas de bracelets à retirer, le concert est gratuit et ouvert à tous. C'est premiers arrivés, premiers servis !

L'accès sur la place Massena de Nice est possible, ce vendredi 21 juin 2019 à partir de 16 heures. L’entrée conseillée (voir le plan) est derrière le miroir d’eau, depuis l’allée Résistance-et-Déportation, l’une des traverses de la coulée verte, dans le prolongement de la rue Alberti. Fermeture des portiques de sécurité quand 27 000 personnes seront rentrés.

Il va faire chaud pour ce premier jour de l'été, mais attention les bouteilles d'eau (en verre et en plastiques) ne sont pas autorisées. Pareil pour les aérosols (les brumisateurs qui rafraîchissent). Il est interdit de rentrer dans la zone du concert avec un casque de moto, des objets roulants (skates, trottinettes, etc.), des couteaux, des outils, des chaussures de sécurité, mais aussi un sac à dos et des animaux.

Quatre buvettes avec uniquement des boissons sans alcool seront installées, pour l'occasion, sur la place Massena.

Le plan des entrées du concert de la Fête de la Musique 2019 à Nice - Ville de Nice

Où voir et écouter le concert ?

Le spectacle qui rassemble les plus grands artistes du moment est diffusée en direct de Nice à la télé, à la radio et sur internet.

Dès 15h, France Bleu Azur est en direct de la place Massena pour vous raconter les coulisses de cet évènement et vous accompagner avec des informations pratiques en temps réel.

A 21h, le concert "Tous à Nice" est diffusé partout en France sur France Bleu et francebleu.fr

France 2 et TV5 Monde diffuse trois heures de musique live en direct de Nice à partir de 21h