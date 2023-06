Fête de la musique à Reims : les restrictions de circulation ce mercredi 21 juin

Ca va chanter et danser dans la joie et la bonne humeur ce soir à Reims, chaussée Bocquaine, à l'occasion de la fête de la musique et du grand show France Télévision/France Bleu en direct. Mais ça sera plus compliqué de vous garer et de circuler dans la ville.

Plusieurs secteurs interdits à la circulation et au stationnement

Tout autour du stade Delaune, de la chaussée Bocquaine où est installée la grande scène pour le concert de ce soir, la circulation sera interdite dès 13h ce mercredi.

Ca concerne :

Le pont de Venise

L'avenue Marchandeau

Les rues près du lycée Chagall

Le tram plutôt que la voiture pour aller au concert

Que vous alliez au concert chaussée Bocaquaine, où on attend 20.000 personnes ou bien dans un petit concert dans le centre-ville de Reims, le plus pratique sera de garer votre voiture assez loin et de prendre le Tramway.

Le réseau Citura prolonge la circulation des trams toute la soirée avec un dernier passage à l'arrêt Comédie en direction de Neufchâtel à 1h30 du matin et en direction de l'hôpital Debré à 2h15

Des concerts ailleurs dans le centre ville

La fête de la musique à Reims ne se résumera pas au grand show France Télévision/France Bleu. Il y aura aussi d'autres concerts, plus intimistes, dans le centre-ville.

Dès 14h, le stationnement sera interdit dans toutes les rues autour de la Place d'Erlon et de la place du Forum.

La circulation y sera interdite à partir de 16h.