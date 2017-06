Guéret : la fête de la Trinité s'adapte au plan vigipirate

La préfecture de la Creuse a ordonné l'installation de plots en béton pour la durée de la fête de la Trinité, dans le cadre du plan Vigipirate, pour sécuriser la fête foraine et les bureaux de vote lors des deux tours des élections législatives.

La mairie de Guéret va faire installer des plots en béton de chaque côté de l'esplanade François Mitterrand, devant l'entrée de l'hôtel de Ville, "en raison des dispositifs de prévention, de vigilance et de protection imposés par le plan Vigipirate" et du "calendrier électoral", qui impose de sécuriser les bureaux de vote abrités par la mairie de Guéret pour les élections législatives, ces 11 et 18 juin.

"On nous a demandé de sécuriser la place Varillas et la place Bonnyaud avec des plots de béton pour éviter qu'il y ait un camion ou un véhicule qui provoque un drame. Donc la course cycliste passant normalement par ce parcours, ce n'est plus possible à cause de ces plots de béton, et idem pour la cavalcade. On a dû réduire un peu le parcours pour éviter de passer devant la mairie" - Philippe Fournier, chef du service manifestations à la ville de Guéret

Les parcours de la cavalcade a donc été raccourci. Elle passera par la rue Eugène France et non plus devant la mairie. La course cycliste, elle, ne passera plus par le boulevard Carnot. Et la ligne d'arrivée est déplacée avenue de la République. Des véhicules de la mairie vont également barrer les rues donnant accès au parcours de la cavalcade dimanche, et de la course cycliste mercredi.

Philippe Fournier, chef du service manifestations à la mairie de Guéret Copier

La mairie conseille d'aller voter le matin

Une grande partie des places de parking sera également indisponible du fait de ce dispositif de sécurité, et de la présence de la fête foraine. Elle conseille d'aller voter dimanche matin pour le premier tour, avant le départ de la cavalcade, à 15h, vu le peu de places de parking disponibles. Le parvis de la mairie sera toujours accessible en voiture pour les personnes à mobilité réduite.