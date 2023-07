Fête nationale à Strasbourg : interruption des trams et bus à 22 heures les 13 et 14 juillet

Les trams et bus ne circuleront plus à Strasbourg après 22 heures, les 13 et 14 juillet.

A la demande de la préfecture, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) annonce que le trafic des bus et des tramway sera interrompu à partir de 22 heures les jeudi 13 et vendredi 14 juillet jusqu’à fin d’exploitation.

ⓘ Publicité

Toutes les lignes, y compris les lignes de nuit N1 N2 N3, le service Flex’Hop et les Taxibus ne circuleront plus après 22h. A partir de 20h30, les trams et bus rentreront progressivement aux dépôts. Les derniers départs des Taxibus s’effectueront à 20h45 et les Flex’Hop à 20h30.

La CTS invite ses clients à consulter l’information temps réel disponible sur les bornes d’information voyageurs aux stations ainsi que sur le compte Twitter de la CTS.

Les autorités anticipent une éventuelle reprise des violences urbaines qui ont touchées la France, après la mort de Nahel. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interruption des transports en commun dès 22 heures jeudi et vendredi dans les grandes villes.